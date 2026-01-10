Αιγάλεω: Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονης – Αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου

  • Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας Μυλωνάκη-Σαράκα από το Αιγάλεω, η οποία αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου 2025.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
  • Όποιος έχει πληροφορίες, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», ή με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα.
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας Μυλωνάκη-Σαράκα, από την περιοχή του Αιγάλεω, στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της σήμερα, 10 Ιανουαρίου 2026, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Μυλωνάκη- Σαράκα έχει ύψος 1.58 μ., είναι 55 κιλά, έχει καστανά καρέ μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

18:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

