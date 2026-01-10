Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Σύνοψη από το

  • Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.
  • Κατά τις έρευνες σε κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, 4,10 γραμμάρια κάνναβης, τηλεφωνική συσκευή, κινητό τηλέφωνο, καθώς και φορτιστές και ακουστικά.
  • Για τα ευρήματα συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/01) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, διενέργησαν έρευνες σε κελιά, κατά τις οποίες, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• μαχαίρι,

• 4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες,

• τηλεφωνική συσκευή και κινητό τηλέφωνο, καθώς και

• 2 φορτιστές και ακουστικά.

Για τα παραπάνω συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των Νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας που αφορά τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Εφορία: Τι εξετάζεται για όσους τη «φεσώνουν»

Ναυπηγοεπισκευή: Ενισχύονται οι εμπορικοί δεσμοί Ελλάδας-Τουρκίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Πυροσβεστική: 103 κλήσεις λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας

Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ...
18:17 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Κρήτη: «Πίστευα πως ήταν όλα ψέματα, μέχρι που τον είδα…» – Συγκλονίζει ο αδελφός του 27χρονου κυνηγού που έπεσε σε χαράδρα

Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 27χρονου Στέλου Τσινάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί τ...
17:36 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Χαϊδάρι: Λύκος σε απόσταση 100 μέτρων από σχολείο – Καταγγελία ότι επιτέθηκε σε σκύλο

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί σε κατοίκους στο Χαϊδάρι μετά την καταγγελία για επίθεση από λύ...
16:07 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Οι αποφάσεις των αγροτών: «Ναι» στον διάλογο, με τα τρακτέρ στους δρόμους – Νέες συνελεύσεις μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια, με βασικό αντικείμενο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι