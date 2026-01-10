Σκέρτσος για τα 10 χρόνια Μητσοτάκη στη ΝΔ: Τον κάνουν διαφορετικό ο πραγματισμός και η βαθιά ενσυναίσθησή του

  • Ο Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του, επιχειρεί έναν απολογισμό για τα δέκα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, τονίζοντας τον αδιαμφισβήτητο πραγματισμό του. Ο πρωθυπουργός συνδυάζει τη βαθιά πολιτική σκέψη με την τεχνοκρατική επάρκεια, αποφεύγοντας τις ανέφικτες υποσχέσεις.
  • Ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει τον συνδυασμό μετριοπάθειας, ευγένειας και διαλλακτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιδιώκει να πείθει αντί να επιβάλλεται. Επιπλέον, αναφέρεται στην ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσεις ιστορικού μεγέθους με ψυχραιμία.
  • Τέλος, ο Σκέρτσος αναδεικνύει τη βαθιά ενσυναίσθηση του πρωθυπουργού, ο οποίος συγκινείται και κινητοποιείται άμεσα μπροστά στα προβλήματα των πιο αδύναμων συμπολιτών.
Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Σκέρτσος επιχειρεί έναν απολογισμό για τα δέκα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά τα οποία, όπως αναφέρει, τον κάνουν ξεχωριστό, τόσο ως πολιτικό, όσο και ως άνθρωπο.

Μητσοτάκης: Ας είμαστε προσεκτικοί με κάποιες «σειρήνες» εναλλακτικών προτάσεων – Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας κάνει λόγο για έναν πολιτικό που ξεχωρίζει για τον πραγματισμό του, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός συνδυάζει τη βαθιά πολιτική σκέψη με την τεχνοκρατική επάρκεια, ενώ αποφεύγει τις ανέφικτες υποσχέσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Αν με ρωτούσε κάποιος σήμερα, 10 χρόνια μετά την εκλογή του στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας «τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη;», θα έλεγα 4 πράγματα:

Πρώτον, ο αδιαμφισβήτητος πραγματισμός του. Συνδυάζει τη βαθιά πολιτικότητα με την τεχνοκρατική επάρκεια. Γι’ αυτό και δεν διακρίνεται ως πολιτικός που πλειοδοτεί σε ανέφικτες υποσχέσεις αλλά ως πολιτικός που γνωρίζει ότι για να μπορεί να υλοποιήσει όσα έχει υποσχεθεί πρέπει να έχει προηγουμένως ορίσει προσεκτικά το πρόβλημα, τους διαθέσιμους πόρους και τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος αρχών που απεχθάνεται τη δημαγωγία και τον δογματισμό και προσπαθεί να είναι πάντα συνεπής σε όσα λέει. Κι όταν δεν τα καταφέρνει έχει το θάρρος και την εντιμότητα να απολογηθεί, να εξηγήσει τι πήγε στραβά και να εργαστεί σκληρά για να το διορθώσει.

Δεύτερον, ο συνδυασμός μετριοπάθειας, ευγένειας και διαλλακτικότητας. Ως γνήσιος και βαθιά φιλελεύθερος άνθρωπος, δεν του αρέσει να επιβάλλεται στους άλλους αλλά να πείθει. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μονοσήμαντες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Δεν θα σου ζητήσει ποτέ να κάνεις κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμείς. Γι’ αυτό και πριν μιλήσει θέλει πρώτα να ακούσει. Και ξέρει να ακούει πολύ καλά. Διότι γνωρίζει πρώτα και κύρια ο ίδιος ότι δεν τα ξέρει όλα κι ότι πάντα υπάρχουν όψεις της ζωής και των προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί που άλλοι γνωρίζουν καλύτερα από εκείνον.

Τρίτον, το πείσμα, η ανθεκτικότητα και η εργατικότητά του. Η αντοχή του όπως και η φιλομάθειά του είναι παροιμιώδεις και ίσως ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας του. Όπως και η ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσεις ιστορικού μεγέθους με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Η αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης που τον χαρακτηρίζει απέναντι στο ρόλο που έχει αναλάβει έχουν χτίσει έναν χαρακτήρα που καταφέρνει να μην κάμπτεται στα δύσκολα. Ταυτόχρονα, διαθέτει την πειθαρχία αλλά και την αναγκαία ευελιξία να εργαστεί πάνω σε ένα σχέδιο αλλά και να το αλλάξει όταν βλέπει ότι δεν λειτουργεί. Να κάνει δηλαδή όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις ώστε να γίνεται πάντα μέρος της λύσης αντί μέρος του προβλήματος.

Και τέταρτον, η καλά κρυμμένη αλλά βαθιά ενσυναίσθησή του. Όσοι τον γνωρίζουν από κοντά το διαπιστώνουν από την πρώτη στιγμή. Συγκινείται βαθιά και κινητοποιείται άμεσα μπροστά στα προβλήματα των πιο αδύναμων συμπολιτών μας ή των πιο ευάλωτων περιοχών της χώρας μας. Είμαι βέβαιος πώς αν μπορούσε θα προσέθετε άλλες 24 ώρες στη μέρα του για να μπορεί να χωρέσει κι άλλο χρόνο εργασίας πάνω στα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτοι συνάνθρωποί μας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που διαθέτει μέτρο και πάθος, λογική και ευαισθησία σε μια ισορροπία που δύσκολα βρίσκεις.

Αυτό το τελευταίο ίσως είναι και αυτό που εκτιμώ περισσότερο στον ίδιο.

Διότι, όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια:

“Το μέτρο και το πάθος

είναι η δικιά μου Ελλάδα.”»

