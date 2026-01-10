Μητσοτάκης: Ας είμαστε προσεκτικοί με κάποιες «σειρήνες» εναλλακτικών προτάσεων – Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά

«Εδώ και μία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Κερδίσαμε μαζί δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και τρεις εθνικές αναμετρήσεις. Και το 2027 θα κερδίσουμε μια ακόμη. Αλλά, κυρίως, πήγαμε τη χώρα μπροστά, ενώσαμε την πατρίδα μας, διευρύναμε τη Νέα Δημοκρατία, όπως είχα δεσμευτεί να κάνω. Δημιουργήσαμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία του υπεύθυνου πατριωτισμού και της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στο Μοσχάτο, αμέσως μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στο Μοσχάτο:

«Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, καταρχάς να σας ευχηθώ καλή χρονιά, σε εσάς, στις οικογένειές σας, χαρά, υγεία, προκοπή, πρόοδο και πάντα επιτυχίες στη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία.

Σήμερα είναι πράγματι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για εμένα. Πριν από 10 ακριβώς χρόνια, 400.000 και πλέον φίλοι της Νέας Δημοκρατίας προσήλθαν σε μία ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία και μου εμπιστεύτηκαν την ηγεσία της παράταξής μας.

Είχα δεχτεί αρκετές προτάσεις για το πώς έπρεπε να γιορτάσουμε αυτό το σημαντικό ορόσημο, αποφάσισα όμως ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάνουμε εδώ, στο Μοσχάτο, στο «σπίτι» της Νέας Δημοκρατίας, όπου βρισκόμαστε από το 2016, μία ανοιχτή συγκέντρωση, όπως έχουμε κάνει εκατοντάδες σε ολόκληρη τη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.

Πράγματι, αυτές οι ημέρες-ορόσημο είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε πού ήμασταν, πού είμαστε αλλά και πού θέλουμε να πάμε.

Στη δήλωση την οποία είχα κάνει το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου του 2016 από τα γραφεία μας στη Χαλκοκονδύλη -βλέπω ανάμεσά μας πολλούς φίλους και εθελοντές που με είχαν βοηθήσει σε εκείνη την προεκλογική περίοδο και σας χρωστώ ένα ξεχωριστό ευχαριστώ- είχα δεσμευτεί τότε ως νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη και ισχυρή. Δέκα χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι αυτή μας τη δέσμευση την τηρήσαμε στο ακέραιο.

Εδώ και μία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Κερδίσαμε μαζί δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και τρεις εθνικές αναμετρήσεις. Και το 2027 θα κερδίσουμε μια ακόμη.

Αλλά, κυρίως, πήγαμε τη χώρα μπροστά, ενώσαμε την πατρίδα μας, διευρύναμε τη Νέα Δημοκρατία, όπως είχα δεσμευτεί να κάνω. Δημιουργήσαμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία του υπεύθυνου πατριωτισμού και της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου.

Αυτή η συμμαχία εξακολουθεί σήμερα να είναι ισχυρή, αλλά τολμώ να πω και εξαιρετικά επίκαιρη. Γιατί το λέω αυτό; Βλέπετε ότι το 2026 έχει «μπει» σε ένα περιβάλλον τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών, με πολέμους, με σταθερές οι οποίες έχουν πρακτικά πλήρως ανατραπεί. Σε αυτή τη συγκυρία, το να κρατιέται σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς, αυτό ανάγεται σε πρώτη προτεραιότητα. Και με τη Νέα Δημοκρατία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα.

Σε λίγες μέρες από τώρα, την Πέμπτη για την ακρίβεια, εδώ λίγο πιο έξω, στον Φλοίσβο, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε, εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, την πρώτη από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τον «Κίμωνα».

Ίσως αυτή η συμβολική στιγμή είναι η καλύτερη ένδειξη, να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν στο παρελθόν ως προς την αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως πού θέλουμε να πάμε.

Και βέβαια, η σημερινή είναι και μια ημέρα ενός προσωπικού αλλά και ενός κομματικού απολογισμού για τη μεγάλη μας παράταξη. Ανεβάσαμε σήμερα το πρωί -ίσως το είδατε- στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μικρό βίντεο το οποίο χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη και στο οποίο σταχυολογήσαμε λίγους μόνο από τους σταθμούς αυτής της πραγματικά συναρπαστικής πορείας.

Μιας πορείας όπου η τύχη της Νέας Δημοκρατίας ταυτίστηκε ουσιαστικά με την τύχη της χώρας μας: από τις μεγάλες εκλογικές νίκες του 2019, τη διαχείριση της πανδημίας, την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής εισβολής στον Έβρο, όταν πρώτοι εμείς αλλάξαμε την πολιτική της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα μέτρα στήριξης μετά τον κορονοϊό, την υπογραφή του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δεύτερη μεγάλη διπλή εκλογική νίκη του 2023, τις σημαντικές αμυντικές συμφωνίες που υπογράψαμε με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ομιλία μου στο Κογκρέσο, όταν πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες αισθάνθηκαν υπερήφανοι για την πρόοδο της χώρας, τις σημαντικές επιτυχίες στην οικονομία μας.

Θυμηθήκαμε πού ήταν η ανεργία το 2019, στο 18%, και πού είναι σήμερα, όταν κατεβαίνει κάτω από το 8%. Τη μεγάλη πρόοδο της οικονομίας μας, παρά τις δυσκολίες. Τη δυνατότητα να μπορούμε σήμερα να στηρίζουμε την κοινωνία έμπρακτα, επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλά, πάντα στα πλαίσια της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, με σημαντικές μειώσεις φόρων. Οι συνταξιούχοι τις έχουν ήδη δει. Οι μισθωτοί, και του ιδιωτικού τομέα, θα αρχίσουν να τις βλέπουν από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες με παιδιά, όπως οφείλουμε να κάνουμε, ως μία παράταξη η οποία σέβεται και στηρίζει τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας.

Ήταν πράγματι, λοιπόν, αυτή μέχρι σήμερα μια πολύ συναρπαστική διαδρομή. Είναι μία διαδρομή η οποία μας έκανε όλους πιο έμπειρους, αλλά θα έλεγα και ακόμα πιο αποφασισμένους αυτή την πορεία της προόδου και της προκοπής της χώρας να τη συνεχίσουμε απαρέγκλιτα.

Διότι η πραγματικότητα είναι, φίλες και φίλοι, το βλέπετε και εσείς γύρω σας, ότι σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, σε αυτό το εσωτερικό περιβάλλον όπου δυστυχώς κυριαρχεί η τοξικότητα και η ακρότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη πάνω στην οποία οι πολίτες μπορούν να ακουμπήσουν με ασφάλεια. Και αυτό το γνωρίζουν και συμπολίτες μας που ενδεχομένως σήμερα να μην μας ψηφίζουν.

Εμείς λοιπόν, και εγώ προσωπικά, αυτή την ημέρα που είναι τόσο σημαντική για εμένα, σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε μαζί πριν από 10 χρόνια, να ταυτίσουμε την πρόοδο της Νέας Δημοκρατίας με την πρόοδο του τόπου, θα τη συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα.

Έχουμε μπροστά μας έναν πλήρη χρόνο μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, αλλαγών που κάνουν τη ζωή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα καλύτερη. Να σας δώσω δύο παραδείγματα μόνο από δραστηριότητες της τελευταίας εβδομάδας. Χθες είχα την ευκαιρία να αναρτήσω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μικρό βίντεο για τα δημόσια πανεπιστήμιά μας και θύμισα δύο πράγματα στους πολίτες: ότι για πρώτη φορά αυτή η παράταξη έκανε πράξη τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε παραπάνω από 300.000 «αιώνιους» φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Το είπαμε, το κάναμε.

Σήμερα που μιλάμε, το 2026 ξεκινάει ουσιαστικά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώσαμε πια με αυτά τα «γκρουπούσκουλα», τα οποία όποτε έκριναν ότι ήθελαν καταλάμβαναν δημόσιους χώρους, τα έσπαγαν όλα.

Και ανάρτησα μία φωτογραφία από το κυλικείο της Νομικής, στη Σόλωνος, το οποίο ήταν χώρος υπό κατάληψη και σήμερα έχει γίνει ένα υποδειγματικό κυλικείο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών και των καθηγητών, και από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επί 30 χρόνια ήταν υπό κατάληψη, σήμερα είναι μία σύγχρονη βιβλιοθήκη. Η γνώση νίκησε τις βαριοπούλες. Αυτή είναι η καλύτερη ένδειξη της προκοπής της χώρας.

Πριν από δύο μέρες βρέθηκα στον «’Αγιο Σάββα», ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά μας νοσοκομεία, για να μπορέσω να δω ο ίδιος τα καινούρια χειρουργεία, τα οποία κατασκευάστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια σημαντικότατη αναβάθμιση ενός πολύ σημαντικού νοσοκομείου, ειδικά για τους συμπολίτες μας με καρκίνο που υποφέρουν και δοκιμάζονται.

Αυτά τα νέα χειρουργεία, τα οποία εκσυγχρονίστηκαν αλλά αυξήθηκε και ο αριθμός, μας κάνουν πια βέβαιους να μπορούμε να λέμε ότι σε τρεις μήνες από τώρα πρακτικά δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση για οποιοδήποτε ογκολογικό χειρουργείο που πρέπει να γίνει στον «’Αγιο Σάββα».

Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα από τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνονται στη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για να υλοποιούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες, να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο πράγματι αρκετά νοικοκυριά τα ταλανίζει, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι.

Ήρθαμε, όμως, εμείς και είπαμε: «πολύ ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε; Σας επιστρέφουμε ένα ολόκληρο νοίκι, στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι».

Όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητα, φίλες και φίλοι, και δεν ήταν εύκολα. Αλλά μπορέσαμε να τα πετύχουμε ακριβώς γιατί με σύνεση και με προσοχή καταφέραμε και οικοδομήσαμε μια θέση δημοσιονομικής ασφάλειας, που μας επιτρέπει να κάνουμε τι; Το μέρισμα της ανάπτυξης, όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, να μπορούμε να το επιστρέφουμε στους πολίτες.

Και αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε απαρέγκλιτα. Το 2026 θα είναι ένας χρόνος όπου θα τρέξουν πολλές ακόμα μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε το 2027 να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία, να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα, έτσι ώστε την άνοιξη του 2027 οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ακόμα μια φορά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε το σκάφος της χώρας με ασφάλεια προς το μέλλον και προς τη συλλογική και ατομική προκοπή.

Προσωπικά, μετά από 10 χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την αίσθηση της ευθύνης να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε χτίσει.

Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο να κρατάει τη μεταρρυθμιστική της ορμή. Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες «σειρήνες» εναλλακτικών προτάσεων.

Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες.

Εγώ, λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπήρξε μεγαλύτερη τιμή για εμένα από το να εκλεγώ Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν θα ήμουν ποτέ Πρωθυπουργός αν δεν ήμουν Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απολάμβανα της δικής σας αγάπης και της δικής σας εμπιστοσύνης.

Θέλω λοιπόν και πάλι εδώ, από το Μοσχάτο, να σας διαβεβαιώσω ότι θα ασχολούμαστε με τα μεγάλα και με τα μικρά. Διότι εδώ, στο Μοσχάτο, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το οποίο μπορεί για εμάς να φαντάζει απομακρυσμένο και μικρό, για εσάς μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σκύβουμε πάνω στα προβλήματα κάθε γειτονιάς της Αθήνας, αλλά και πάνω στα προβλήματα κάθε γωνιάς της Ελλάδος.

Και αυτή τη θετική ενέργεια την οποία εισπράττω σήμερα, από την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, να είστε σίγουροι ότι είναι μια ενέργεια που μου δίνει δύναμη και να σταθώ όρθιος απέναντι στις πολλές προσωπικές επιθέσεις. Τις ξέρετε, νομίζω, και τις βλέπετε. Σας διαβεβαιώνω ότι με αφήνουν παντελώς ανεπηρέαστο. Εγώ παίρνω δύναμη από το δικό σας χειροκρότημα και από τη δική σας αγάπη και από την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτόν τον ωραίο αγώνα. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θα γιορτάσουμε και άλλες μεγάλες επιτυχίες.

Αλλά, κυρίως, θα έχουμε πάντα ως μέλημά μας όχι μόνο το παρόν, αλλά το μέλλον της χώρας. Σκεφτόμουν ότι πριν από δέκα χρόνια η μικρή μου κόρη ήταν 12 χρονών και σήμερα είναι 22. Σκέφτομαι πάντα τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, και πώς θα μπορέσουμε να παραδώσουμε και εμείς στην επόμενη γενιά μια χώρα καλύτερη από αυτή την οποία μας παρέδωσαν οι γονείς μας.

Αυτό είναι το συμβόλαιο αλήθειας το οποίο εξακολουθούμε και υπογράφουμε κάθε μέρα με τους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι από εμένα δεν θα ακούσουν ψέματα. Το «ναι» είναι «ναι» και το «όχι» είναι «όχι». Δεν πρόκειται ποτέ να τάξουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε.

Έστω και αν μερικές φορές γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι, έχουμε δεσμευτεί να λέμε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Και ξέρουμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν την κρίση να ακούν και να ξεχωρίζουν τις φωνές της υπευθυνότητας από τις φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις προσωπικές σας ευχές.

Να είστε καλά και το 2027 άλλη μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά».