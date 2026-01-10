Μακελειό με 6 νεκρούς στο Μισισίπι των ΗΠΑ: Μανιακός άνοιξε πυρ σε 3 διαφορετικές περιοχές – Ανάμεσα στα θύματα και συγγενείς του

Enikos Newsroom

διεθνή

Ταυτοποιήθηκε γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα πριν από 35 χρόνια
David von Diemar / Unsplash

Ένας μανιακός σκότωσε έξι ανθρώπους σε ένα μπαράζ πυροβολισμών που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές του Μισισιπί στις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε η αστυνομία, που έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Πολιτεία εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες κοντά στο Γουέστ Πόιντ, ανέφερε ο ίδιος στο δίκτυο WTVA, προσθέτοντας ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα 7χρονο κορίτσι.

Ο μοναδικός ύποπτος συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση.  Πρόκειται για τον 24χρονο Daricka Moore που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε πολλά μέλη της οικογένειάς του και έναν πάστορα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες κοντά στο Γουέστ Πόιντ, αφού τα σχέδιά του να επιτεθεί σεξουαλικά σε ένα από τα θύματα ανατράπηκαν.

«Πρόκειται για έναν αβάσταχτο θρήνο. Είναι δύσκολο να το περιγράψω… Πρώτα προσπαθούν να θρηνήσουν την απώλεια των αγαπημένων τους και μετά μαθαίνουν ποιος το έκανε», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κλέι, Έντι Σκοτ, σε συνέντευξη Τύπου.

Το χρονικό του μακελειού

Η βία ξέσπασε την Παρασκευή λίγο πριν τις 7 μ.μ., όταν ο Moore φέρεται να σκότωσε τον πατέρα, τον θείο και τον αδελφό του στο Σένταρμπλαφ. Στη συνέχεια, έκλεψε το αυτοκίνητο του αδελφού του και έτρεξε σε ένα δεύτερο σπίτι στην οδό Blake Road, όπου προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε άλλο θύμα υπό την απειλή όπλου.

Αντ’ αυτού, ο Moore φέρεται να σκότωσε ένα 7χρονο κορίτσι. Κατηγορείται επίσης ότι έστρεψε το πυροβόλο όπλο προς ένα άλλο παιδί κάτω των 7 ετών, αλλά δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Στη συνέχεια, ο Moore έσπευσε σε μια τρίτη τοποθεσία, όπου πυροβόλησε δύο αδέλφια στην οδό Siloam-Griffith. Ένας από τους άνδρες ήταν πάστορας σε τοπική εκκλησία.

Η σύλληψη και το προφίλ του δράστη

Ο Moore συνελήφθη τελικά στις 3 τα ξημερώματα και κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι κατηγορίες μπορεί να αναβαθμιστούν σε ανθρωποκτονία που επισύρει τη θανατική ποινή. Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν αν το θύμα στο οποίο προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά ήταν το μικρό κορίτσι.

«Δεν ξέρω τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος για να σκοτώσει ένα 7χρονο παιδί», δήλωσε ο σερίφης Σκοτ. Ο Moore δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Μέλη της οικογένειάς του δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι «δεν θα πίστευαν ποτέ ότι ήταν ικανός για τέτοια βία».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Τι σημαίνουν για το κλίμα τα σχέδια Τραμπ στη Βενεζουέλα

Όλα όσα αλλάζουν στα εργασιακά το 2026 – Τι ισχύει για το ευέλικτο ωράριο, τις άδειες και τις προσλήψεις-εξπρές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:49 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Η Ιταλία προτείνει τον Ντράγκι για ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για την Ουκρανία – «Είναι το κατάλληλο πρόσωπο»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio, o Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησ...
22:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αμερικανικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες...
22:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών – Ποιοι παραμένουν και ποιοι αποστρατεύονται

Σε έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε Συμβούλ...
22:11 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μεντβέντεφ: «Οι ανόητες ηγεσίες της Ε.Ε θέλουν οπωσδήποτε πόλεμο στην Ευρώπη» – Το προειδοποιητικό βίντεο από επίθεση με πυραύλους Oreshnik

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι