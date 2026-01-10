Μακελειό με 6 νεκρούς στο Μισισίπι των ΗΠΑ: Μανιακός άνοιξε πυρ σε 3 διαφορετικές περιοχές – Ανάμεσα στα θύματα και συγγενείς του

Ένας μανιακός σκότωσε έξι ανθρώπους σε ένα μπαράζ πυροβολισμών που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές του Μισισιπί στις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε η αστυνομία, που έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Πολιτεία εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες κοντά στο Γουέστ Πόιντ, ανέφερε ο ίδιος στο δίκτυο WTVA, προσθέτοντας ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα 7χρονο κορίτσι.

Ο μοναδικός ύποπτος συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση. Πρόκειται για τον 24χρονο Daricka Moore που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε πολλά μέλη της οικογένειάς του και έναν πάστορα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες κοντά στο Γουέστ Πόιντ, αφού τα σχέδιά του να επιτεθεί σεξουαλικά σε ένα από τα θύματα ανατράπηκαν.

«Πρόκειται για έναν αβάσταχτο θρήνο. Είναι δύσκολο να το περιγράψω… Πρώτα προσπαθούν να θρηνήσουν την απώλεια των αγαπημένων τους και μετά μαθαίνουν ποιος το έκανε», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κλέι, Έντι Σκοτ, σε συνέντευξη Τύπου.

Το χρονικό του μακελειού

Η βία ξέσπασε την Παρασκευή λίγο πριν τις 7 μ.μ., όταν ο Moore φέρεται να σκότωσε τον πατέρα, τον θείο και τον αδελφό του στο Σένταρμπλαφ. Στη συνέχεια, έκλεψε το αυτοκίνητο του αδελφού του και έτρεξε σε ένα δεύτερο σπίτι στην οδό Blake Road, όπου προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε άλλο θύμα υπό την απειλή όπλου.

Αντ’ αυτού, ο Moore φέρεται να σκότωσε ένα 7χρονο κορίτσι. Κατηγορείται επίσης ότι έστρεψε το πυροβόλο όπλο προς ένα άλλο παιδί κάτω των 7 ετών, αλλά δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Στη συνέχεια, ο Moore έσπευσε σε μια τρίτη τοποθεσία, όπου πυροβόλησε δύο αδέλφια στην οδό Siloam-Griffith. Ένας από τους άνδρες ήταν πάστορας σε τοπική εκκλησία.

Η σύλληψη και το προφίλ του δράστη

Ο Moore συνελήφθη τελικά στις 3 τα ξημερώματα και κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι κατηγορίες μπορεί να αναβαθμιστούν σε ανθρωποκτονία που επισύρει τη θανατική ποινή. Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν αν το θύμα στο οποίο προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά ήταν το μικρό κορίτσι.

«Δεν ξέρω τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος για να σκοτώσει ένα 7χρονο παιδί», δήλωσε ο σερίφης Σκοτ. Ο Moore δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Μέλη της οικογένειάς του δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι «δεν θα πίστευαν ποτέ ότι ήταν ικανός για τέτοια βία».