Αγρότες: Ζητούν κάμερες και πρακτικά στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – «Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, πάμε σε γενική κλιμάκωση»

Έπειτα από πολύωρη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν να πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφήνοντας όμως αναμμένες τις μηχανές των τρακτέρ τους για κάθε ενδεχόμενο. Οι ίδιοι, κρατούν μικρό καλάθι, και τονίζουν πως εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, σκοπεύουν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, ζητούν να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ή να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά. «Εμείς δεν φοβόμαστε να υπάρχει και δημοσιοποίηση, να υπάρχουν, να κρατηθούν και τα πρακτικά από αυτή τη συνάντηση που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση. Για να υπάρχει και το τι έχει ειπωθεί από την κάθε πλευρά, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα αποτελούν την επιτροπή που θα αποφασίσουμε σε λίγο, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ούτε καμία επιτροπή, γιατί ακούσαμε ότι έχουν βγει και ονόματα στη δημοσιότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.

Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του ζήτησε να προσέλθει στον διάλογο μία 15μελής αντιπροσωπεία. Ωστόσο, οι αγρότες, προκειμένου να έχουν μία ολοκληρωμένη εκπροσώπηση από όλους τους τομείς, από τους γεωργούς, από τους αλιείς, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους, τέθηκε η πρόταση στο τραπέζι να γίνουν δύο επιτροπές και να πάνε η μία μετά την άλλη διαδοχικά να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, προτείνουν μία επιτροπή 25 ατόμων που θα εκπροσωπεί τα αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας, και μια άλλη αντιπροσωπεία 10 ατόμων, που θα εκπροσωπεί κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, και αναμένεται να φανεί εάν θα το δεχθεί η κυβέρνηση.

Παράλληλα, όπως αποφασίστηκε, απορρίφθηκε η πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σε αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα των αγροτών.

Σημειώνεται πως το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα δεν προτίθενται να συναντήσουν τον πρωθυπουργό μαζί με τους συναδέλφους τους από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ποιοι θα πάνε στη συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό

Σύμφωνα με το Star, φαίνεται ότι έχουν «κλειδώσει» κάποια ονόματα για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για έμπειρους αγρότες, οι οποίοι έχουν πάει και σε παλαιότερες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αλλά και υπουργούς. Συγκεκριμένα, ακούγονται τα ονόματα του Ρίζου Μαρούδα από το μπλόκο της Νίκαιας, του Κώστα Τζέλλα από το μπλόκο της Καρδίτσας, του Κώστα Παπαδάκη από το μπλόκο της Θήβας και του Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων. Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, «κλειδώνουν» τα ονόματα του Γιώργου Τερζάκη από τη Μαγνησία και του Θωμά Μόσχου από την Καστοριά.

Να σημειωθεί πάντως, ότι οι αγρότες θεωρούν πως παρά το γεγονός ότι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, δε θα τους δοθεί κάτι περισσότερο από τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα στήριξης. Παρόλα αυτά, αποφάσισαν να πουν «ναι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να αποδείξουν στην κοινωνία ότι δικαίως βρίσκονται επί 42 μέρες στους δρόμους. Αν εισπράξουν ακόμη ένα «όχι» στα αιτήματά τους, τότε θα γυρίσουν πίσω στα μπλόκα και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, που θα είναι, όπως διαμηνύουν, πολύ πιο δυναμικές.

«Αν δεν ικανοποιηθούμε θα πάμε σε γενική κλιμάκωση»

Στην πανελλαδική σύσκεψη υπήρξαν φωνές κυρίως νέων παραγωγών που ζήτησαν να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur, ωστόσο δεν επικράτησε αυτή η άποψη. Αμέσως μετά, τα μέλη της επιτροπής θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να ενημερώσουν όλους τους αγρότες και να αποφασίσουν τη συνέχεια του αγώνα τους.

Ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων δήλωσε: «Όλα αυτά τα τερτίπια με την Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος των νοτίων χωρών και της Ελλαδίτσας μας, πρέπει να τελειώνουν. Δεν μπορούμε, γραμμάτια πληρώνουμε; Δεν ξέρω τί κάνουμε και υπογράφουμε έτσι αυθαίρετα. Νομίζω ότι πρέπει να μπει καλά στο μυαλό της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Όλοι μαζί σύσσωμοι να καταλάβουν και να δώσουν μια λύση στο αύριο του αγρότη.

Η Ελλάδα δύο πράγματα έχει, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Το μεσογειακό πιάτο. Ο πρωθυπουργός να το καταλάβει και να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύσεις για τον πρωτογενή τομέα.

Έτσι το δίλημμα υπήρχε όντως, για το αν πρέπει να πάμε στο διάλογο, γιατί μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Αντιπροέδρου και εξειδίκευση των αιτημάτων που είχαμε και μετά την υπογραφή του πρωθυπουργού προς τη Μercosur, υπήρχε δίλημμα όλων των αγροτών και ειδικά των νέων αγροτών, που σύσσωμοι είπαν με μια φωνή ότι “δεν χρειάζεται να πάμε”. Τελικά επικράτησε η πιο καθαρή γνώμη των μεγαλύτερων, δηλαδή, να πάμε να τον επισκεφτούμε.

Αν δεν ικανοποιηθούμε θα πάμε σε γενική κλιμάκωση. Ας το λάβει καλά ο πρωθυπουργός το μήνυμα. Οι νέοι δεν έχουν σπίτι να πάνε. Είναι καταχρεωμένοι. Είναι οικογενειάρχες, Είναι ηλικίας από 25 μέχρι 35 χρονών. Αυτοί που μπήκαν στα προγράμματα. Στην καινούργια ΚΑΠ που διανύουμε 19- 26 είναι καταχρεωμένοι.

Έκαναν αυτά που τους είπε η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την καινούργια ΚΑΠ, αυτή που διανύουμε και δεν έχουν σπίτι πλέον. Ξαφνικά τους λένε κλειδώστε τα “μαγαζιά”, δηλαδή την γεωργία, και φύγετε να πάτε σε άλλη χώρα. Ήδη την εξαετία που διανύσαμε που είχαμε την οικονομική αδυναμία, έφυγε ο μισός ελληνικός λαός. Όλοι νέοι στις ξένες χώρες. Τώρα να σβήσουμε και την αγροτιά και να φύγουν και αυτοί. Είναι κρίμα».

«Θα γίνει πεντακάθαρος διάλογος»

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ανέφερε πως: «Πραγματοποιήθηκε ακόμα μία πανελλαδική σήμερα με πάρα πολύ κόσμο, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Τα προβλήματα και οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν ικανοποίησαν ούτε κατά το ελάχιστο.

Αποφασίσαμε, εφόσον είχαμε πει, ότι θέλουμε ένα πλαίσιο διαλόγου και μια εξειδίκευση στην κυβέρνηση, να πάμε στον διάλογο, αλλά θα πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας και να μην κάνουμε έκπτωση καθόλου ούτε στην ζωή μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας, ούτε στο αύριο των νέων παιδιών.

Πιστεύουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση γυρνάμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας. Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το αύριο, την επιβίωσή μας, αν δεν σταματήσουμε την φτωχοποίηση μας, γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας σε Γενική Συνέλευση στα μπλόκα και νομίζω ότι ο δρόμος της κλιμάκωσης ολικών αποκλεισμών ή άλλων μορφών που θα πάρει κλιμάκωση θα είναι η μοναδική διέξοδος έτσι ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία που είναι στο πλευρό μας ότι έχουμε δίκιο».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη θέληση των αγροτών να κρατηθούν πρακτικά από το διάλογο και να δημοσιοποιηθούν, λέγοντας: «Πραγματικά εμείς θέλουμε όλα αυτά να κρατηθούν πρακτικά, ας βγουν στο δημόσιο διάλογο να δούμε τι θα πει ο καθένας εκεί πέρα. Και όλο αυτό γίνεται για να δούμε αν ο πρωθυπουργός έχει ξεκάθαρες λύσεις και αν έχει καταλάβει πόσο σημαντικά είναι τα αιτήματά μας για την επιβίωση στον πρωτογενή τομέα.

Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένας να κρύψει το οτιδήποτε. Θα γίνει διάλογος, πεντακάθαρος διάλογος. Θα γίνει διάλογος χωρίς συμφέροντα ατομικά του καθενός. Θα γίνει ένας διάλογος για το συλλογικό συμφέρον, τον πρωτογενή τομέα».

Για τη συνθήκη Mercosur είπε: «Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε την ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα, μια απαράδεκτη συνθήκη που ευνοεί συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στις βόρειες χώρες. Οι χώρες που έχουμε αγροτικά προϊόντα ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα τα εισάγουμε από χώρες της Λατινικής Αμερικής, προϊόντα τα οποία τα βρίσκουμε και εδώ με πολύ χαμηλότερο κόστος, με λιπάσματα και φάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Καταλαβαίνετε ότι λόγω του μικρότερου κόστους παραγωγής και του αδασμολόγητου που θα μπαίνουν στη χώρα, τα προϊόντα αυτά θα πηγαίνουν στο ράφι και θα αγοράζουν από τους καταναλωτές και τα δικά μας θα παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες με σκοπό να μην είμαστε βιώσιμοι και να μην μπορούμε να συνεχίσουμε την παραγωγή τα επόμενα χρόνια».

«Είμαστε νέοι και θέλουμε να ξέρουμε αν θα έχουμε μέλλον»

Οι αγροτοσυνδικαλιστές από τη Θήβα, Κώστας Καφές και Κώστας Παπαδάκης, τόνισαν για το διάλογο πως: «Είμαστε σύμφωνοι μόνο αν θα πραγματοποιηθεί, όμως με διαφάνεια. Είτε αυτό λέγεται με κάμερες είτε σε ανοιχτή ακρόαση, όπως λέει όλος ο κόσμος.

Θέλουμε εκείνη την ώρα να ενημερώνεται ο κόσμος απευθείας. Δεν θέλουμε κανείς μα κανείς να έχει παράπονο και να πει ότι εγώ δεν εκπροσωπήθηκαν σωστά. Θέλουμε αμέσως εκείνη την ώρα να καταλαβαίνει ο άλλος το λόγο. Το πώς; Το ύφος, τα πάντα.

Όλος ο κόσμος λέει γιατί δεν μπήκαμε σε διάλογο; Τώρα πάμε και θέλουμε όλος ο κόσμος να ακούει αυτά που ζητάμε ό,τι είναι αλήθεια και ό,τι θα μας δώσει, θα το θα το ακούει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, γιατί άλλα θα πούμε, άλλα θα ειπωθούν και θα προσπαθήσουν πάλι να φέρουν τον κόσμο εναντίον μας

Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα με τη Μercosur, αν δεν καταψηφιστεί στη Βουλή, εκεί είναι ο θάνατος μας. Ότι άλλο θα είναι σαν να συζητάμε τη μετά θάνατον ζωή μας.

Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και το πρώτο και κυριότερο, η Μercosur να καταψηφιστεί δηλαδή, δεν θα είναι απλά μία κλιμάκωση. Θα γίνει μία γενική κλιμάκωση. Έχουμε τους ανθρώπους δίπλα μας, οι πολίτες και το καλό που έγινε ενδιάμεσα στις άγιες μέρες των Χριστουγέννων είναι ότι καταλάβαμε ακριβώς τα ποσοστά του κόσμου που είναι μαζί μας. Λοιπόν, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο στην κλιμάκωση που θα κατασταλάξουμε.

Θα πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και να δούμε το ύφος για να καταλάβουμε αν είναι ειλικρινής, όπως θέτουν κι εμάς το ερώτημα για τους ειλικρινείς αγρότες, θα πρέπει και εμείς να βλέπουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή την ειλικρίνεια πάνω τους. Είμαστε νέοι και θέλουμε να ξέρουμε αν θα έχουμε αύριο μέλλον».

Σημειώνεται πως στο ύψος της Θήβας, η εθνική οδός παραμένει αποκλεισμένη από το μπλόκο των αγροτών, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, με τους αγρότες να περιμένουν τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.