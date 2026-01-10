Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν αλλοδαπό για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

  • Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ.
  • Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και μετατράπηκαν σε πολιτικές.
  • Οι αρχές του Ιράν κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα Σάββατο το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν ο Ρεζά Παχλαβί: «Να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων» λέει ο εξόριστος γιος του Σάχη και καλεί σε ξεσηκωμό

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

