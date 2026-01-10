Σέρρες: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – «Αν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο…»

Ήταν τα χέρια του 16χρονου δράστη που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 17χρονο στις Σέρρες, ή υπήρχαν κι άλλοι που τον ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα ο Άγγελος να βρει τραγικό θάνατο; Μπορεί ο ανήλικος να παραδέχθηκε ότι τον χτύπησε, και να οδηγήθηκε στη φυλακή, ο δικηγόρος της οικογένειας ωστόσο δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς φέρεται ότι στο επεισόδιο ξυλοδαρμού συμμετείχαν ή γνώριζαν στοιχεία και άλλα πρόσωπα. «Από την πρώτη στιγμή και από τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε, έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν και έτεροι δράστες», δήλωσε ο συνήγορος 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αξιοποιώντας την κατάθεση φίλου του 17χρονου, αναζητούν πρόσωπο από το περιβάλλον του 16χρονου, ο οποίος συμμετείχε στη συμπλοκή. Μετά το περιστατικό εξαφανίστηκε και αναζητείται. Όπως επισημαίνουν ίδιες πηγές, αν όντως προκύψει ενοχή, θα κατηγορηθεί για πιθανή συνέργεια στη δολοφονία.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαιώνουν τα βάναυσα χτυπήματα. Βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του.

«Αν βρεθούν βίντεο και υλικό από κάμερες θα δικαιωθεί το παιδί μου» λέει η μητέρα του 16χρονου

Ο 16χρονος κατηγορούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος. «Αρνούμαι πως είχα ανθρωποκτόνο δόλο. Αφορμή για την επίθεση στάθηκε μία κοπέλα. Έπειτα από λογομαχία κατάφερα δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά στο 17χρονο θύμα. Είμαι μετανιωμένος για την πράξη μου. Εκφράζω τη λύπη μου για την απώλεια του νεαρού, ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη στην οικογένεια. Εάν γύριζα πίσω τον χρόνο θα χειριζόμουν διαφορετικά το θέμα», δήλωσε κατά την απολογία του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να υποστήριξε ότι τα χτυπήματα που του επέφερε δεν ήταν τέτοια ώστε να οδηγήσουν το άτυχο παιδί στον θάνατο.

«Τίθεται θέμα ότι τον χτύπησαν άλλα παιδιά και τον τοποθέτησαν στον ακάλυπτο, όχι ότι κατέβηκε τελικά. Μία λένε στον ακάλυπτο, μία στα σκαλοπάτια, δεν ξέρω το πουλάκι μου που ήταν όταν κατέληξε», λέει η μητέρα του 16χρονου.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό που μέχρι στιγμής έχει συλλέξει, προκύπτει ότι ο 17χρονος το μοιραίο βράδυ γύρισε σπίτι του με αυτοκίνητο. «Αν βρεθούν βίντεο και υλικό από κάμερες θα δικαιωθεί το παιδί μου. Θα φανεί πώς χτύπησε το μικρό, το καημένο. Αυτό το παιδάκι πήγε στο προποτζίδικο μετά από τη φασαρία, μπήκε στην τουαλέτα, έκατσε 20 λεπτά, πλύθηκε να συνέλθει και μετά βγήκε και έφυγε με την παρέα του», συμπληρώνει η μητέρα του 16χρονου.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας του 17χρονου, φέρεται να υπήρξε εκ νέου επικοινωνία ανάμεσα στον κατηγορούμενο ή φίλους του και το θύμα. Σε κάθε περίπτωση, η Αστυνομία ψάχνει διεξοδικά το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία και η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση για τα δολοφονικά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα.

«Ζητάμε να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες»

Σε προηγούμενες δηλώσεις του στο Mega, ο κ. Χαλκιόπουλος υποστήριξε πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως στη δολοφονία του παιδιού εμπλέκονται και άλλα άτομα, σε ένα δεύτερο περιστατικό ξυλοδαρμού.

Ο δικηγόρος σημείωσε επίσης ότι, όταν το παιδί μπήκε στο προποτζίδικο, φαινόταν να περπατά κανονικά και σε σχετικά καλή κατάσταση. Παρέμεινε στην τουαλέτα του καταστήματος για περίπου 20 λεπτά και, όπως είπε, κρατούσε μόνο το σαγόνι του από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί. Αναφερόμενος στην κοπέλα που τον είδε, τόνισε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως είχε ξυλοκοπηθεί τόσο σοβαρά και ότι η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Οι δύο φίλοι του 17χρονου, που τον συνόδευσαν και ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν ότι το θύμα τους μιλούσε κανονικά και τους έλεγε απλώς ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για να κάνει ένα μπάνιο. Τα παιδιά βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο μακριά από το αρχικό περιστατικό και είχαν δει τι συνέβη.

Στην ερώτηση γιατί κανείς δεν παρενέβη για να τους χωρίσει, ο δικηγόρος απάντησε ότι μεταξύ ανηλίκων συχνά λειτουργεί ένας άτυπος «κώδικας τιμής», σύμφωνα με τον οποίο δεν επεμβαίνει κανείς σε καβγά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων προσώπων από την ίδια παρέα, αλλά και για σοβαρές ευθύνες υπηρεσιών και της Πολιτείας. Όπως είπε, αν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι, το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Υπογράμμισε ακόμη ότι τόσο τα σχολεία όσο και η αστυνομία γνώριζαν τι συνέβαινε, επισημαίνοντας πως σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε σπίτια ανηλίκων εντοπίζονται ρόπαλα και σιδερογροθιές.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο 17χρονος «σκοτώθηκε στο ξύλο» σε δεύτερο περιστατικό που ακολούθησε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται και ότι οι ανακρίσεις θα συνεχιστούν. «Το παιδί εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, σε εξωτερικό σημείο με πρόσβαση από πίσω δρόμους. Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες».

«Δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Παράλληλα, ο πατέρας του θύματος υποστηρίζει πως ο νεαρός δεν χτυπήθηκε μόνο από ένα άτομο.

«Εμένα οι αστυνομικοί σε πρώτη φάση, μου είπαν ότι έγινε από έναν (δράστη). Τώρα, το ψάχνουν διεξοδικά αλλά πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πως ήταν χτυπημένο… Από την πρώτη στιγμή εγώ το είχα αναφέρει στους αστυνομικούς ότι με τα αθώα μάτια μου που έχω δει έναν χτυπημένο ότι δεν γίνεται να είναι ένας μόνο ο δράστης που τον χτυπούσε», είπε ο πατέρας του 17χρονου στον ALPHA.