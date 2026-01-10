Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών – Ποιοι παραμένουν και ποιοι αποστρατεύονται

Σε έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) για το 2026.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 2η συνεδρίασή του για το 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα

(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Παπασταθόπουλο Σταύρο

(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη

(5) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο

Υποστρατήγους

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(2) Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη

(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(5) Υποστράτηγο (ΜΧ) Πανούση Γεώργιο

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Αραμπατζή Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κορρέ Ιωάννη

(8) Υποστράτηγο (ΔΒ) Τσακανιά Εμμανουήλ

(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημουλά Αναστάσιο

(10) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καπράλο Γεώργιο

(11) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστάκη Ηλία

(12) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γκρέτσα Νικόλαο

(13) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστούλα Ιωάννη

(14) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζή Εμμανουήλ

(15) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημητράκο Νικόλαο

(16) Υποστράτηγο (ΑΣ) Οικονόμου Ελευθέριο

(17) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βάσιο Γεώργιο

(18) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γαλλιό Νικόλαο

(19) Υποστράτηγο (ΔΒ) Κιούση Βασίλειο

(20) Υποστράτηγο (ΠΖ) Παπουτσάκη Ιωάννη

(21) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

(22) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ζήκο Θεόδωρο

(23) Υποστράτηγο (Ο) Σγουρούδη Αριστείδη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΠB) Σαρδέλλη Αθανάσιο

(2) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ

(3) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο

Υποστρατήγους

(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τυλιγαδά Σαράντη

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Θεοδοσιάδη Αντώνιο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κογιάννη Σπυρίδωνα

(4) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γιαννακάκη Ευθύμιο

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Πλουμή Μιχαήλ

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δρόσο Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσάμη Βασίλειο

(8) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βασιλειάδη Γεώργιο

(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Καζάκη Στέργιο

(10) Υποστράτηγο (ΜΧ) Χατζηαλεξανδρή Αλέξανδρο

(11) Υποστράτηγο (ΕΜ) Ταβουλάρη Σωτήριο

(12) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ανδριώτη Ιωάννη

(13) Υποστράτηγο (ΥΙ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

(2) Αντιναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Γρυπάρη Βασίλειο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο Παπαγεωργίου Παναγιώτη ΠΝ

(6) Υποναύαρχο Καραβά ΠαναγιώτηΠΝ

(7) Υποναύαρχο Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο ΠΝ

(8) Υποναύαρχο Τσιαφούτη Σπυρίδωνα ΠΝ

(9) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

(10) Υποναύαρχο (Ο) Παλάσκα Δημήτριο ΠΝ

(11) Υποναύαρχο (ΥΙ) Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Αλευρά Σπυρίδωνα ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Καρλατήρα Σταύρο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο (Μ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Μπαντουβά Μάριο

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Τζοβάρα Κωνσταντίνο – Σάββα

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Κανουπάκη Ματθαίο

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Καλλιγαρίδη ‘Αγγελο

(8) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

(9) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Κάκκαβα Κωνσταντίνο

(10) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Σιαφάκα Κωνσταντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

(2) Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Κοκκώνη Νικόλαο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Ασημακόπουλο Ιωάννη

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Γεώργιο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Καρούμπαλη Σπυρίδωνα

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζηγεωργίου Ιωάννη

(8) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Σουρρή Διαμαντή

(9) Υποπτέραρχο (Ο) Γεωργιάδη Γεώργιο

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο.

5. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

6. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΠΛΗ) Χατζηδάκη Βασίλειο.

