Η Ιταλία προτείνει τον Ντράγκι για ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για την Ουκρανία – «Είναι το κατάλληλο πρόσωπο»

Enikos Newsroom

διεθνή

Draghi Ντράγκι
Φωτογραφία: Intime

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio, o Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι σε ό,τι αφορά την θέση της χώρας του «ο Μάριο Ντράγκι είναι κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Ουκρανία».

Υπενθυμίζεται ότι στην χθεσινή της συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο τους στόχους του νέου έτους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι « θεωρεί πως ήρθε η στιγμή, και για την ΕΕ, να μιλήσει με την Ρωσία», αλλά ότι αυτό θα πρέπει να γίνει «με μια ενιαία φωνή, όχι σκόρπια».

 

 

 

