Αθήνα: Για… γερά πορτοφόλια οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ – Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για μία θέση στάθμευσης

Η στάθμευση έχει γίνει καθημερινός «πονοκέφαλος» στην Αθήνα, με τους οδηγούς να εγκλωβίζονται ανάμεσα σε έλλειψη χώρων και εξωφρενικές τιμές.

Η ραγδαία αύξηση των οχημάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων χώρων στάθμευσης αναγκάζει πολλούς να στρέφονται στη λύση των ιδιωτικών πάρκινγκ, όπου οι τιμές είναι τσουχτερές.

Στο Κολωνάκι μία πρώτη ώρα στάθμευσης κοστίζει από 11 έως 18 ευρώ και η κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται από 1 έως 3 ευρώ. Στο Παγκράτι η ώρα κοστίζει από 7 έως 10 ευρώ ενώ σε κάποια ιδιωτικά πάρκινγκ αν αφήσεις το αυτοκίνητό σου όλη την ημέρα θα πληρώσεις συνολικά 20 ευρώ.

Στην Καλλιθέα οι τιμές κυμαίνονται από 4 έως 7 ευρώ με επιπλέον χρέωση ενός ευρώ ανά ώρα. Στη Νέα Σμύρνη η χρέωση ξεκινά από 4 ευρώ και φτάνει στα 10 ευρώ για τετράωρη στάθμευση.

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν να νοικιάσουν θέση στάθμευσης με τον μήνα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως οι τιμές είναι απαγορευτικές για τον μέσο εργαζόμενο. Κυμαίνονται από 150 – 250 ευρώ, ενώ υπάρχουν πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας όπου η ενοικίαση φτάνει τα 500 ευρώ τον μήνα.

Όσοι διαθέτουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης είναι πλέον οι τυχεροί, καθώς για τους υπόλοιπους δοκιμάζονται τα νεύρα τους καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας.