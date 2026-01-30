Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει την χώρα από το Σάββατο (31/1) σύμφωνα με την πρόγνωση τόσο της ΕΜΥ όσο και των μετεωρολόγων. Τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα έως και τη Δευτέρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι το Σάββατο (31/1), τα φαινόμενα θα αρχίσουν ήπια, με τοπικές βροχές και νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξάνονται. Στα δυτικά, στο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί, όμως από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, με πρόσκαιρες καταιγίδες που θα υποχωρήσουν προς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, αγγίζοντας τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια, 15 με 17 στα ηπειρωτικά και 19 με 20 στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ.

Όπως τόνισε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το απόγευμα του Σαββάτου «ένα ισχυρό και βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα νοτιοδυτικά προς την ενδοχώρα, επηρεάζοντας από νωρίς την Κυριακή (1/2) σχεδόν ολόκληρη τη χώρα». Ο ίδιος σημείωσε πως το κύριο μέτωπο θα περάσει την Κυριακή και από το Λεκανοπέδιο Αττικής, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα…

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου εξήγησε ότι «δεν πρόκειται για ένα τυχαίο βαρομετρικό χαμηλό, αλλά για ένα βαθύ και οργανωμένο σύστημα που θα αντλήσει ενέργεια από τη Μεσόγειο, φέρνοντας θυελλώδεις κυκλωνικούς ανέμους». Όπως ανέφερε, «η Θεσσαλία είναι η περιοχή που μας ανησυχεί περισσότερο, καθώς θα βρέχει ασταμάτητα για περίπου 24 ώρες».

Οι έξι “κόκκινες” περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Αττική

Από τη Δευτέρα (2/2), τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, από την πλευρά του, ανέφερε πως «μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας», επισημαίνοντας ότι από το βράδυ του Σαββάτου θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Όπως προειδοποίησε, «την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με πυκνά χιόνια στα ημιορεινά, επίμονες βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο».

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος προβλέπει ισχυρή καταιγίδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ οι άνεμοι στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα είναι θυελλώδεις και επικίνδυνοι. Από τη Δευτέρα, η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα ανατολικά νησιά και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ…

Όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός «η τρίτη και τελευταία κακοκαιρία της εβδομάδας ετοιμάζεται να μας χτυπήσει την πόρτα από τα νότια και την Κρήτη, με βροχές και μπόρες. Συγκεκριμένα, το Σάββατο περιμένουμε στα δυτικά πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και, ίσως, στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, με εξασθένιση το απόγευμα και τερματισμό τους το βράδυ. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί άνεμοι στα νότια 4 με 6 μποφόρ, στα βόρεια – βορειοανατολικά 3 με 5, που το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 13 με 16, ενώ στα νησιά και την Κρήτη τους 18 με 20-21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε πυκνές νεφώσεις με βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.

Την Κυριακή, τέλος, περιμένουμε πάνω – κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με την κακοκαιρία να συνεχίζεται».

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Ο καιρός βαθμιαία θα γίνει σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Ο καιρός βαθμιαία θα γίνει σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Γενική εικόνα: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο.

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Ένταση φαινομένων: Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά. Χιόνια: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός: Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Γενική εικόνα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιόνια: Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός: Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

Γενική εικόνα: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός: Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026