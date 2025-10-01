Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι αντάρτες Χούθι στη Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, εκπρόσωπος των Χούθι αναφέρει ότι έπληξαν το πλοίο με πύραυλο κρουζ.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα καθώς το φορτηγό πλοίο έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη. Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ακολούθησε επιχείρηση εκκένωσης.

BREAKING: Yemen’s Houthis claim responsibility for attack on Dutch-flagged ship 🔴 LIVE updates: https://t.co/ru4AJAQFUL pic.twitter.com/lMyT3L1zfW — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 30, 2025

Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα) – μεταξύ των οποίων ένας τραυματίας που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση – μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, ανακοινώθηκε από την αποστολή EUNAVFOR ASPIDES. Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο. Όλο το πλήρωμα έχει φθάσει στο Τζιμπουτί.

Στο πλοίο Minervagracht έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο στον κόλπο του Άντεν.

الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة ترفع علم هولندا في خليج عدن #قناة_العربية pic.twitter.com/jgok33MW9z — العربية (@AlArabiya) September 30, 2025

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου από την 1η Σεπτεμβρίου. Από τον Νοέμβριο του 2023, οι προσκείμενοι στο Ιράν υεμενίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.