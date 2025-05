Βρετανία: Γιατί έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής βίντεο του συγκροτήματος Kneecap

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (1/5) ότι ερευνά βίντεο που γυρίστηκαν σε συναυλίες των Βορειοϊρλανδών ράπερ του συγκροτήματος Kneecap, οι οποίοι είναι ύποπτοι για σχόλια που υποκινούν βία εναντίον συντηρητικών βουλευτών και υποστηρίζουν τη Χαμάς.

Οι αστυνομικοί της μονάδας, οι οποίοι εξέτασαν δύο βίντεο που γυρίστηκαν το 2023 και το 2024 και εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, «κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για να διερευνηθούν πιθανά αδικήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Λονδίνου.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ένας από τους ράπερ φαίνεται να φωνάζει «Εμπρός Χαμάς, εμπρός Χεζμπολάχ» κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Σε ένα άλλο βίντεο, που εξετάζει η βρετανική αστυνομία, το οποίο τραβήχτηκε σε μια συναυλία τον Νοέμβριο του 2023, ένας από τους ράπερ λέει ότι «καλός Τόρι (σ.σ. μέλος του Συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας) είναι ο νεκρός Τόρι. Σκοτώστε τον βουλευτή σας».

Το συγκρότημα έχει ήδη αποβληθεί από ένα φεστιβάλ στην Κορνουάλη, το Eden Sessions, και τρεις συναυλίες στη Γερμανία έχουν ακυρωθεί για τον επόμενο Σεπτέμβριο.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: δεν στηρίζουμε και ουδέποτε στηρίξαμε τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε κάθε επίθεση εναντίον πολιτών, πάντα» ανέφεραν οι ράπερ, που είναι γνωστοί για τη στήριξή τους στον αγώνα των Παλαιστινίων.

These Kneecap lads are being a little disingenuous aren’t they? I’ve seen the footage where they “big up the Hamas and Hezbollah”. I’ve seen the photo of the balaclava wearing lad reading Hezbollah literature. I mean, come on lads, at least own it if you’re gonna be edgelords. pic.twitter.com/17wh7fUbXh

— 𝕁𝕠𝕙𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕖𝕒𝕟 (@MrJohnnyDean) April 29, 2025