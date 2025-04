Βρετανία: Έκρηξη σε φεστιβάλ – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε φεστιβάλ στην Βρετανία, με τα ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τη Mirror, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου σε πάγκο τροφίμων, σε φεστιβάλ στο Southall.

The Southall Nagar Kirtan was today cancelled after a gas canister being used at a food stall exploded. The West London celebration of Vaisakhi marking the birth of the Khalsa (initiated Sikh order) is one of the largest annual UK street processions. No serious injuries occurred. pic.twitter.com/n5DDg4VFC4

