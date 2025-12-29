Βραζιλία: Συνετρίβη στη θάλασσα μικρό αεροσκάφος – Νεκρός ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του όταν μικρό αεροσκάφος, το οποίο έσερνε διαφημιστικό πανό, συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της παραλίας Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η σορός του πιλότου μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό κέντρο για την επίσημη ταυτοποίησή του, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο της συντριβής επιχείρησαν εκτεταμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη χρήση τζετ σκι, φουσκωτών σκαφών, δυτών και εναέριας υποστήριξης. Παράλληλα, οι έρευνες ενισχύθηκαν με εξοπλισμό σόναρ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον θύματα ή συντρίμμια του αεροσκάφους.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος καταδύεται με το ρύγχος προς τα κάτω και πέφτει στη θάλασσα, κοντά στην ακτή.

Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος ήταν τύπου Cessna 170A και ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:

🇧🇷 | LO ÚLTIMO: Un avión monomotor que llevaba una pancarta publicitaria se estrelló en el mar frente a la playa de Copacabana, Brasil. Bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo del piloto. pic.twitter.com/sIScVUojDC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 27, 2025

Today, Brazil. A Cessna 170 [PT-AGB] crashed in Copacabana. Sole pilot aboard died. Local media reported flight was for “advertising” (not specified if it was “banner towing”) and this was the first time the pilot was doing this sort of operation. pic.twitter.com/501tFbzlzJ — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) December 27, 2025

πηγή: Associated Press, ΕΡΤ