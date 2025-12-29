Βραζιλία: Συνετρίβη στη θάλασσα μικρό αεροσκάφος – Νεκρός ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βραζιλία: Συνετρίβη στη θάλασσα μικρό αεροσκάφος – Νεκρός ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ
πηγή: Custodio Coimbra

Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του όταν μικρό αεροσκάφος, το οποίο έσερνε διαφημιστικό πανό, συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της παραλίας Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η σορός του πιλότου μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό κέντρο για την επίσημη ταυτοποίησή του, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο της συντριβής επιχείρησαν εκτεταμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη χρήση τζετ σκι, φουσκωτών σκαφών, δυτών και εναέριας υποστήριξης. Παράλληλα, οι έρευνες ενισχύθηκαν με εξοπλισμό σόναρ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον θύματα ή συντρίμμια του αεροσκάφους.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος καταδύεται με το ρύγχος προς τα κάτω και πέφτει στη θάλασσα, κοντά στην ακτή.

Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος ήταν τύπου Cessna 170A και ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής: 

 

 

πηγή: Associated Press, ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Καμπανάκι κινδύνου στη διεθνή ναυσιπλοΐα από το πλήγμα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:54 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: «Θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Έχουμε τα εχέγγυα για μία συμφωνία»

«Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μια συμφωνία», δήλωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που υποδεχόταν ...
20:03 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί» τόνισε ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με τον Ουκρανό...
19:54 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: «Ξύπνησε» η Αίτνα – Εκτοξεύει τέφρα και καπνό – Δείτε βίντεο

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, η Αίτνα, εξερράγη το Σάββατο. Τεράστια σύννεφα τέφρας και...
18:57 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από την συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα