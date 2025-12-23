Βραζιλία: Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου αποφυλακίζεται προσωρινά – Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Σύνοψη από το

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε την προσωρινή αποφυλάκιση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.
  • Ο 70χρονος Μπολσονάρου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη, πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μετά την επίθεση με μαχαίρι το 2018.
  • Την έγκριση για την αποφυλάκιση έδωσε ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ζητώντας η μεταφορά του στην κλινική να γίνει «διακριτικά» και «από το γκαράζ».
Enikos Newsroom

διεθνή

Μπολσονάρου
Φωτογραφία: AP

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε σήμερα το αίτημα του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου να αποφυλακιστεί αύριο Τετάρτη προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Το «πράσινο φως» δόθηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών. Το αίτημα εγκρίθηκε αφού η ομοσπονδιακή αστυνομία ερεύνησε την υπόθεση και θεώρησε «δικαιολογημένη» τη χειρουργική επέμβαση.

Από τα τέλη Νοεμβρίου ο 70χρονος Μπολσονάρου εκτίει την ποινή του στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Θα βγει για πρώτη φορά αύριο και την Πέμπτη θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη στην ιδιωτική κλινική DF Star.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα διαρκέσει η νοσηλεία του.

Ο δικαστής Μοράες ζήτησε να γίνει η μεταφορά του από την αστυνομία «διακριτικά», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να μπει στην κλινική «από το γκαράζ».

Τον Απρίλιο ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε άλλη μία σοβαρή επέμβαση στην κλινική DF Star και τότε δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.

Ο δικαστής επέτρεψε επίσης στη σύζυγό του, τη Μισέλ Μπολσονάρου, να τον συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο πρώην πρόεδρος επρόκειτο σήμερα να παραχωρήσει συνέντευξη στον ιστότοπο Metropoles, την πρώτη μετά τη φυλάκισή του, όμως την ακύρωσε την τελευταία στιγμή «για λόγους υγείας».

Την περασμένη Παρασκευή ο δικαστής Μοράες απέρριψε τη νέα προσφυγή των συνηγόρων του Μπολσονάρου που ζητούσαν να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αντιθέτως, ενέκρινε το αντίστοιχο αίτημα του στρατηγού Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, που είχε καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση. Ο στρατηγός αποφυλακίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

