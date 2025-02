Βραζιλία: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε κεντρική λεωφόρο του Σάο Πάολο – Αναφορές για 2 νεκρούς

Ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη δυτική περιοχή του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, όταν ένα μικρό αεροσκάφος τύπου King Air F90 συνετρίβη στην πολυσύχναστη λεωφόρο Avenida Marques de São Vicente, στη Barra Funda.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο λεωφορείο και να τυλιχτεί στις φλόγες.

#Breaking a Beech King Air crashed in S. Paulo (Brazil). So far reports state the 2 aboard died and there are injured on the ground.

Media reported plane hit a bus which had no passenger aboard and eyewitnesses stated it was attempting an mergency landing.

Aircraft… pic.twitter.com/PaSGsVwAcV

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 7, 2025