Βραζιλία: Αεροπλάνο έπεσε σε οχήματα σε λεωφόρο του Σάο Πάολο

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε κεντρικό δρόμο του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Avenida Marques de Sao Vicente, στην περιοχή Barra Funda, στα δυτικά της πόλης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία του Σάο Πάολο, το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο, ενδεχομένως και σε άλλα οχήματα, προκαλώντας έκρηξη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για πιθανά θύματα ή τραυματίες.

