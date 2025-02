Ρωσία: Άφαντοι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο – Αναφορές για μαζική αποχώρηση λόγω απωλειών

Η παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών στο ουκρανικό μέτωπο φαίνεται να μειώνεται αισθητά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας, οι δυνάμεις που πολεμούσαν στο πλευρό της Ρωσίας έχουν αποσυρθεί από τη γραμμή του μετώπου εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύτατες απώλειες, γεγονός που ενδέχεται να έχει οδηγήσει στην απόφαση αποχώρησης, αναφέρει ο Guardian στο σχετικό του δημοσίευμα.

Το Εθνικό Πρακτορείο Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας αποσύρθηκαν από την πρώτη γραμμή των μαχών στα μέσα Ιανουαρίου.

Η Βόρεια Κορέα είχε στείλει περίπου 11.000 στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας στα τέλη του 2024, λίγο μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία αυτή είχε ως στόχο την ενίσχυση της συμμαχίας τους ενάντια στη, όπως την αποκαλούν, «δυτική ηγεμονία» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το κόστος αυτής της εμπλοκής υπήρξε βαρύ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας, περίπου «300 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.700 έχουν τραυματιστεί». Τον Ιανουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε δύο αιχμάλωτους Βορειοκορεάτες στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας ανέφερε πως οι διοικητές του τού είχαν πει ότι πήγαινε σε μια «εκπαιδευτική άσκηση».

The Special Operation Forces of #Ukraine (SOF) showed how a #NorthKorean soldier was captured in #Kursk.

This was done by operators of the tactical group No. 84 of SOF. pic.twitter.com/1ynvg8XqMl

— Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) January 11, 2025