H Ουκρανία αιχμαλώτισε δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες: Επιβεβαίωσε η Νότια Κορέα – Φωτογραφίες και βίντεο από τις συνθήκες κράτησης

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών επιβεβαίωσε σήμερα ότι, η Ουκρανία αιχμαλώτισε δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, διευκρινίζοντας ότι μετέχει στην ανάκρισή τους μαζί με τις ουκρανικές υπηρεσίες.

Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα έχουν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ, η οποία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, ότι απέστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες για να συνδράμουν τις ρωσικές δυνάμεις.

«Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών (NIS) χάρη σε συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (SBU) (…) επιβεβαίωσε ότι ο ουκρανικός στρατός αιχμαλώτισε δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες στις 9 Ιανουαρίου στο πεδίο μάχης του Κουρσκ, στη Ρωσία», αναφέρει η NIS σε ανακοίνωσή της.

In Kurshchyna, our military captured troops from North Korea. These are two soldiers who, although wounded, survived, were brought to Kyiv and are communicating with SBU investigators. This task was not easy: usually the Russians and other North Korean military personnel finish… pic.twitter.com/wT1RuLwEMc — Svitlana Bzhalava 🇺🇦Ukraine (@Svitlan66621180) January 11, 2025



Η SBU έδωσε στη δημοσιότητα χθες, Σάββατο, βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες σε κλίνες νοσοκομείου, ο ένας με επιδέσμους στα χέρια και ο άλλος στη γνάθο. Γιατρός του κέντρου κράτησης δήλωσε ότι ο πρώτος έχει επίσης κάταγμα στο ένα πόδι.

❌️ Zelensky claimed that the AFU captured two North Korean soldiers and published their photos. According to the SBU, the captives are now in Kyiv in a prison for prisoners of war under the control of the SBU. All communication with them takes place in cooperation with South… pic.twitter.com/Tk8EaB9rLZ — Peacemaker (@peacemaket71) January 11, 2025



Το AFP δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την εθνικότητα των αιχμαλώτων από ανεξάρτητη πηγή.

The Special Operation Forces of #Ukraine (SOF) showed how a #NorthKorean soldier was captured in #Kursk. This was done by operators of the tactical group No. 84 of SOF. pic.twitter.com/1ynvg8XqMl — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) January 11, 2025

Η Βόρεια Κορέα τους ξεγέλασε ότι πάνε για εκπαίδευση

Η NIS διευκρίνισε ότι ο ένας από τους αιχμαλώτους αποκάλυψε κατά την ανάκρισή του ότι έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την άφιξή του τον Νοέμβριο.

«Αρχικά νόμιζε ότι εστάλη για εκπαίδευση, στη συνέχεια συνειδητοποίησε όταν έφτασε στη Ρωσία ότι αναπτύχθηκε», στο μέτωπο, πρόσθεσε η NIS.

Ο στρατιώτης δήλωσε ότι οι βορειοκορεατικές δυνάμεις έχουν υποστεί «σημαντικές απώλειες στη διάρκεια των μαχών», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ διευκρίνισε επίσης ότι ο ένας από τους στρατιώτες αυτούς «στερήθηκε τροφή και νερό για 4 με 5 ημέρες προτού αιχμαλωτιστεί».

Το δύσκολο έργο των ανακρίσεων

Σύμφωνα με την SBU, οι αιχμάλωτοι δεν μιλούν αγγλικά ή ρωσικά και οι καταθέσεις γίνονται στα κορεατικά με διερμηνείς σε συνεργασία με την νοτιοκορεατική υπηρεσία.

Η NIS σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την SBU για να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι στρατιώτες, αν και έχουν τραυματιστεί, μπόρεσαν να μεταφερθούν στο Κίεβο για να ανακριθούν εκεί.

«Δεν ήταν ένα εύκολο έργο: εν γένει, οι Ρώσοι και οι υπόλοιποι Βορειοκορεάτες στρατιώτες αποτελειώνουν τους τραυματίες τους και κάνουν τα πάντα για να μην υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή ενός άλλου κράτους, της Βόρειας Κορέας, στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας», συνέχισε.

Η συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες που ήταν σοβαρά τραυματισμένοι είχαν αιχμαλωτιστεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων από τον Αύγουστο του 2024. Ωστόσο οι στρατιώτες αυτοί υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η φερόμενη ως εμπλοκή του τακτικού στρατού μιας ξένης χώρας συνιστά σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση αυτή, μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, και έρχεται σε μια κρίσιμη φάση ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα ενίσχυσαν τους στρατιωτικούς τους δεσμούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μολονοτι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ότι δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον Δεκέμβριο πως σχεδόν 3.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν «σκοτωθεί ή τραυματιστεί» αφότου άρχισαν να εμπλέκονται στη μάχη στο πλευρό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ η Σεούλ αναφέρθηκε από την πλευρά της σε περίπου 1.000. Τον ίδιο μήνα, η NIS έκανε λόγο για «πολλά θύματα μεταξύ των Βορειοκορεατών», λόγω ουκρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) όπως και ατυχήματα κατά την εκπαίδευση, με τον πιο υψηλόβαθμο μεταξύ των θυμάτων να είναι «τουλάχιστον στο επίπεδο στρατηγού».

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας έκανε γνωστό εξάλλου πως παρατήρησε προετοιμασίες που το κάνουν να θεωρεί ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει κι άλλες μονάδες του στρατού της στη Ρωσία, είτε για να ενισχύσουν είτε για να αντικαταστήσουν αυτές που εμπλέκονται ήδη σε μάχες, καθώς και drones.

Ιστορική αμυντική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, που υπεγράφη τον Ιούνιο, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του μήνα. Αυτή προβλέπει «άμεση στρατιωτική βοήθεια» στην περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά μίας από τις δύο χώρες από μια τρίτη χώρα.

Η Βόρεια Κορέα θεωρείται σημαντικός προμηθευτής εξοπλισμών στη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ