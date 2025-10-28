Βραζιλία: Έφεση Μπολσονάρου κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε κάθειρξη 27 ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΖΑΙΡ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ

Οι δικηγόροι του Ζαΐχ Μπολσονάρου άσκησαν τη Δευτέρα (27/10) έφεση κατά της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, με την οποία ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Βραζιλία: Θα υπάρξουν «αντίποινα» διαμηνύουν οι ΗΠΑ για τα 27χρόνια κάθειρξης στον Μπολσονάρου – Ακραία πολωμένη η κοινή γνώμη

Ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης καταδικάστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού τέσσερις από τους πέντε δικαστές αποφάνθηκαν ότι ηγήθηκε «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την «αυταρχική διατήρησή του στην εξουσία».

Στα έγγραφα που κατέθεσε η ομάδα νομικής υπεράσπισης του Μπολσονάρου, το περιεχόμενο των οποίων περιήλθε εις γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), επισημαίνονται «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην καταδικαστική απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να αποφανθεί επί της παρούσας έφεσης, αλλά ο Μπολσονάρου δεν μπορεί να φυλακιστεί μέχρι να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

Επί του παρόντος, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας (2019-2022) έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

