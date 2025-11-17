Βίντεο: Κουκουλοφόροι ληστεύουν ακινητοποιημένο όχημα – Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Κουκουλοφόροι ληστεύουν ακινητοποιημένο όχημα – Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε ένα ακινητοποιημένο I.X., δημιουργώντας σκηνές πανικού και χάους σε ώρα αιχμής.

To βίντεο, που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει δύο άτομα να πηδούν έξω από ένα Range Rover και να απομακρύνουν τσάντες από ένα Toyota Prius.

Ένα άτομο φαίνεται να αφαίρεσε ένα άγνωστο αντικείμενο από το πίσω κάθισμα, ενώ ο άλλος κοιτούσε γύρω από την πλευρά του οδηγού. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τόσο τα πίσω όσο και τα μπροστινά παράθυρα φαίνεται να είχαν σπάσει.

Καθώς εξελισσόταν το περιστατικό, το Range Rover παρέμεινε στη μέση του δρόμου πριν οι φερόμενοι δράστες επιστρέψουν στο όχημα για να διαφύγουν.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 28, 29 και δύο 32 ετών, σε σχέση με το περιστατικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εικόνες ντροπής σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη- Άμεση αναστολή λειτουργίας

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Κατώτατος μισθός 2026: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί και τι θα ισχύσει για το Δημόσιο

ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως σήμερα για την επιχορήγηση ύψους έως 14.800 ευρώ

Τι σημαίνει η φράση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και νουν νοείτω»

Η κβαντική μνήμη Raman επιδεικνύει απόδοση που προσεγγίζει αυτήν της ενότητας
περισσότερα
13:09 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονη – Όρμησε κατά πάνω τους οπλισμένη με μαχαίρια

Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά...
12:52 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Millyet: «Αυξάνεται ο κίνδυνος πολεμικής σύγκρουσης στην Κύπρο» – Σενάρια έντασης από την τουρκική εφημερίδα, αιχμές κατά Ισραήλ

Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Milliyet δημοσιεύει άρθρο του διευθυντή της, Οζάι Σεντίρ,...
11:56 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μπανγκλαντές: Η πρώην Πρωθυπουργός της χώρας καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές καταδίκασε σήμερα σε θάνατο την ανατραπείσα πρωθυπουργό Σέιχ Χασίν...
11:44 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σαουδική Αραβία: 45 προσκυνητές κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο – Συγκλονιστικά βίντεο

Ένα τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο προς τη Μέδινα, πόλη της Σαουδικής Αραβίας, έχει συγκλονίσει ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα