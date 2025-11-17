Βίντεο: Κουκουλοφόροι ληστεύουν ακινητοποιημένο όχημα – Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε ένα ακινητοποιημένο I.X., δημιουργώντας σκηνές πανικού και χάους σε ώρα αιχμής.

To βίντεο, που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει δύο άτομα να πηδούν έξω από ένα Range Rover και να απομακρύνουν τσάντες από ένα Toyota Prius.

Ένα άτομο φαίνεται να αφαίρεσε ένα άγνωστο αντικείμενο από το πίσω κάθισμα, ενώ ο άλλος κοιτούσε γύρω από την πλευρά του οδηγού. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τόσο τα πίσω όσο και τα μπροστινά παράθυρα φαίνεται να είχαν σπάσει.

Καθώς εξελισσόταν το περιστατικό, το Range Rover παρέμεινε στη μέση του δρόμου πριν οι φερόμενοι δράστες επιστρέψουν στο όχημα για να διαφύγουν.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 28, 29 και δύο 32 ετών, σε σχέση με το περιστατικό.