Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε αποθηκευτικό ντουλαπάκι αεροπλάνου – Σε πανικό οι επιβάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που έχει ανάψει φωτιά σε ντουλαπάκι αποσκευών αεροπλάνου.

Το βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό αυτό που δεν το λέει κανείς και… συνηθισμένο, έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο επιβάτη. Συγκεκριμένα, λίγο πριν ξεκινήσει η πτήση της Air China από την πόλη Χουάνγκτζου με προορισμό τη Σεούλ της Νότιας Κορέας, ξέσπασε φωτιά στον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη μικρής μπαταρίας ηλεκτρικής συσκευής που ήταν μέσα σε χειραποσκευή.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνονται δύο επιβάτες να… κοιτάνε τη φωτιά έως ότου έρθει το πλήρωμα να την σβήσει με πυροσβεστήρα.

Ενώ οι καπνοί γίνονται πιο έντονοι, στους επιβάτες επικρατεί ένας μικρός πανικός.

