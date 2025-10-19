Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε αποθηκευτικό ντουλαπάκι αεροπλάνου – Σε πανικό οι επιβάτες

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε αποθηκευτικό ντουλαπάκι αεροπλάνου – Σε πανικό οι επιβάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που έχει ανάψει φωτιά σε ντουλαπάκι αποσκευών αεροπλάνου.

Το βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό αυτό που δεν το λέει κανείς και… συνηθισμένο, έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο επιβάτη. Συγκεκριμένα, λίγο πριν ξεκινήσει η πτήση της Air China από την πόλη Χουάνγκτζου με προορισμό τη Σεούλ της Νότιας Κορέας, ξέσπασε φωτιά στον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη μικρής μπαταρίας ηλεκτρικής συσκευής που ήταν μέσα σε χειραποσκευή.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνονται δύο επιβάτες να… κοιτάνε τη φωτιά έως ότου έρθει το πλήρωμα να την σβήσει με πυροσβεστήρα.

Ενώ οι καπνοί γίνονται πιο έντονοι, στους επιβάτες επικρατεί ένας μικρός πανικός.

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοτόπουλο ψητό με σπαράγγια και σως βαλσάμικο

Μούχλα και υγρασία: Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα στο σπίτι για να τα αποτρέψετε;

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ

Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι»

Το Gboard επιτέλους σού επιτρέπει να ρυθμίσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς όπως θέλεις
περισσότερα
05:00 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Αμερικανός που φυλακίστηκε άδικα για περισσότερα από 40 χρόνια αφέθηκε ελεύθερος – Τον συνέλαβε η ICE

Αφού εξέτισε 43 χρόνια φυλάκισης για ένα φόνο που δεν διέπραξε, ο Σουμπραμανιάμ «Σούμπου» Βεντ...
04:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησης Τραμπ σε όλη τη χώρα – «No Kings»

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (18/10) σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτει...
02:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Φριχτό τροχαίο σε εθνικό οδό: Νεκρός ένας οδηγός έπειτα από σύγκρουση – Ο δράστης έτρεχε με πάνω από 220 χιλιόμετρα – Σκληρές εικόνες

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει με ιλιγγ...
02:15 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Πακιστάν – Αφγανιστάν: Η ανακοίνωση του Κατάρ για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης