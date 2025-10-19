Φριχτό τροχαίο σε εθνικό οδό: Νεκρός ένας οδηγός έπειτα από σύγκρουση – Ο δράστης έτρεχε με πάνω από 220 χιλιόμετρα – Σκληρές εικόνες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε οχήματα σταματημένα σε φανάρι κεντρικού δρόμου.

ΗΠΑ: Βίντεο – ντοκουμέντο από το πλήγμα σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά – «Ήταν μεγάλη μου τιμή» έγραψε ο Τραμπ

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Ικόνιου στην Τουρκία. Σε αυτό έχει αποτυπωθεί το φρικτό τροχαίο, καθώς αρχικά τα αμάξια σταματούν κανονικά στο φανάρι που φαίνεται να είναι κόκκινο.

Λίγο πριν τα οχήματα συνεχίζουν την πορεία τους στο πλάνο μπαίνει ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό του οποίου να πέφτει πίσω από ένα σταματημένο όχημα, ο οδηγός του οποίου, είχε την ατυχία να έχει σταματήσει στο τέλος της μικρής ουράς.

Μάλιστα, κατά την καταμέτρηση της τοπικής τροχαίας διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη σύγκρουση έτρεχε με 229 χλμ./ώρα.

Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός του σταματημένου αυτοκινήτου, που φέρεται να ήταν δάσκαλος στο επάγγελμα.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είπε στις Αρχές ότι δεν γνώριζε πως έγινε το κακό, καθώς το αυτοκίνητο ήταν καινούριο και το πήρε μια βόλτα για να το… στρώσει.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο, με την κυκλοφορία να διακόπτεται για αρκετή ώρα.

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ στον ύπνο: Τι είναι η sexsomnia και πώς διαφέρει από τα ερωτικά όνειρα

Λούσιμο και άλλα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε πριν πάμε στο κομμωτήριο, σύμφωνα με ειδικούς

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ

Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι»

Το Gboard επιτέλους σού επιτρέπει να ρυθμίσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς όπως θέλεις
περισσότερα
02:15 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Πακιστάν – Αφγανιστάν: Η ανακοίνωση του Κατάρ για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλ...
02:00 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι – Ήταν η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus

Η Σοφία Κοράντι, δημιουργός του προγράμματος Erasmus – το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε εκατομμ...
01:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρμεντ λέει πως έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» για σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις άλλες χώρες που συμμετέχουν ως μεσολαβητές, το Κατάρ, την Τουρκία και τη...
01:15 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 17 νεκροί έπειτα από ανατροπή λεωφορείου – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη υπό αδιευκρί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης