Φριχτό τροχαίο σε εθνικό οδό: Νεκρός ένας οδηγός έπειτα από σύγκρουση – Ο δράστης έτρεχε με πάνω από 220 χιλιόμετρα – Σκληρές εικόνες

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε οχήματα σταματημένα σε φανάρι κεντρικού δρόμου.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Ικόνιου στην Τουρκία. Σε αυτό έχει αποτυπωθεί το φρικτό τροχαίο, καθώς αρχικά τα αμάξια σταματούν κανονικά στο φανάρι που φαίνεται να είναι κόκκινο.

Λίγο πριν τα οχήματα συνεχίζουν την πορεία τους στο πλάνο μπαίνει ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό του οποίου να πέφτει πίσω από ένα σταματημένο όχημα, ο οδηγός του οποίου, είχε την ατυχία να έχει σταματήσει στο τέλος της μικρής ουράς.

Μάλιστα, κατά την καταμέτρηση της τοπικής τροχαίας διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη σύγκρουση έτρεχε με 229 χλμ./ώρα.

Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός του σταματημένου αυτοκινήτου, που φέρεται να ήταν δάσκαλος στο επάγγελμα.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είπε στις Αρχές ότι δεν γνώριζε πως έγινε το κακό, καθώς το αυτοκίνητο ήταν καινούριο και το πήρε μια βόλτα για να το… στρώσει.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο, με την κυκλοφορία να διακόπτεται για αρκετή ώρα.

Δείτε το βίντεο