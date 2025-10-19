Φώτης Μεταξόπουλος: «Η Βουγιουκλάκη έκρυβε τα χρόνια της – Την ξεμπρόστιασα κι έκανε δύο χρόνια να μου μιλήσει»

Για τις συνεργασίες που είχε με μεγάλες σταρ του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε ο Φώτης Μεταξόπουλος στην εφημερίδα On Time και στην Σίσσυ Μενεγάτου. Τι αποκάλυψε για την Ρένα Βλαχοπούλου και την Αλίκη Βουγιουκλάκη;

Συνεργαστήκατε και με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Πώς ήταν;

Υπέροχη. Τη Βλαχοπούλου δεν τη χορογράφησα ποτέ γιατί αυτοσχεδίαζε. Ό,τι κάναμε ήταν αυθόρμητο, εκείνη τη στιγμή. Είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στα χέρια μου και ήξερα ότι η Βλαχοπούλου είχε ελαστικό κορμί. Στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα» εγώ ήμουν με τους χίπις και ερχόταν εκείνη ντυμένη χίπισσα, γιατί έψαχνε την κόρη της. Εκεί την άρπαζα και χόρευα μαζί της. Τη γύριζα ανάποδα, την έβαζα κάτω από τα πόδια μου. Και σε μια στιγμή, όπως έχει γυρίσει και είναι κάτω ξαπλωμένη, με άρπαξε και μου δάγκωσε τον πισινό! (γέλια)

Η Ρένα ήταν αυθόρμητη, με πολύ χιούμορ. Σε αντίθεση με την Αλίκη, που ήταν σοβαρή. Το μόνο που ήθελε να δείξει η Αλίκη ήταν η θηλυκότητα και τα νιάτα της. Αν μεγάλωνε και έβλεπε ρυτίδες στο πρόσωπό της, θα ήταν δυστυχισμένη. Επίσης, έκρυβε τα χρόνια της. Θυμάμαι, μας είχαν φωνάξει σε ένα τηλεοπτικό σόου, όταν έκλεινα τα 30 χρόνια μου στο χορό. Πιο πριν μιλούσε η Αλίκη και έδινε συνέντευξη, όπου έλεγε ότι γιορτάζει τα 25 της χρόνια, ενώ είχαμε ξεκινήσει μαζί με «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» – έκρυβε μία πενταετία.

Κι εγώ αυθόρμητα, την ώρα που μου έπαιρναν συνέντευξη, είπα: «Μα καλά, βρε παιδιά, με την Αλίκη μαζί ξεκινήσαμε, πώς εγώ γιορτάζω τα 30 χρόνια μου στο θέατρο κι εκείνη τα 25 χρόνια;». Δύο χρόνια έκανε να μου μιλήσει επειδή την ξεμπρόστιασα (γέλια). Πολύ καλή στο χορό ήταν και η Άννα Φόνσου. Ήσυχη, «ψυχούλα», χωρίς βεντετισμούς, ενώ η Αλίκη ήταν βεντέτα, ήθελε δεν ήθελε.