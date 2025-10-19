Πεντέλη: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών που ρήμαζε πολυτελείς κατοικίες – Καρέ καρέ η στιγμή που εισβάλουν σε σπίτι

Συμμορία διαρρηκτών είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της Πεντέλης, με τη συνολική λεία της συμμορίας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις διαρρήξεων στη Νέα Πεντέλη.

Σύμφωνα με το STAR, οι διαρρήκτες στόχευαν πολυτελείς κατοικίες, μεταξύ των οποίων ήταν και το σπίτι του γνωστού πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Είχαν ως ορμητήριο την περιοχή των Άνω Λιοσίων και δρούσαν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες για τις επιθέσεις τους, όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

Οι δράστες παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ο ένας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, ενώ δύο ακόμη συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί – ο ένας εκ των οποίων κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την δράση της σπείρας είδε το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό φαίνεται η στιγμή που μέλη της εισβάλλουν σε κατοικία φορώντας κουκούλες κι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας της κατοικίας, για τις οποίες οι διαρρήκτες φαίνεται να αδιαφορούν πλήρως. Ο ένας μάλιστα σκαρφαλώνει στον τοίχο ακριβώς δίπλα από την κάμερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διαρρήκτες μπήκαν στον χώρο του σπιτιού πηδώντας αρχικά από την περίφραξη.

Αρχικά, στο βίντεο, φαίνεται μπροστά από το σπίτι να περνάει ένα πολυτελές μαύρο όχημα που αρχικά απομακρύνεται. Στη συνέχεια τα μέλη της σπείρας έρχονται πεζή για να εισβάλουν στην κατοικία.

«Είχαν μπει στο σπίτι του γείτονα πρώτα και μετά ήρθαν σε μένα, τέσσερα άτομα είναι με ένα αμάξι μαύρο… Έκαναν το σπίτι άνω – κάτω», δηλώνει αρχικά θύμα της σπείρας των διαρρηκτών.

«Χτύπησε ο συναγερμός, εμείς λείπαμε… Βγήκαν οι γείτονες από γύρω», δηλώνει ένα άλλο θύμα στην κάμερα του STAR που στη συνέχεια περιέγραψε τη ζημιά που προκάλεσαν στον χώρο.

«Τρία σετ χρυσά μανικετόκουμπα, ρολόγια, έναν σταυρό δικό μου με μπριγιάν», συνεχίζει το ίδιο θύμα αναφορικά με την λεία των διαρρηκτών από την ληστεία στο δικό της σπίτι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οικίες στην περιοχή της Πεντέλης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή στα Άνω Λιόσια Αττικής, επιχείρηση από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη 27χρονος, μέλος της συμμορίας, κατόπιν σχετικού εντάλματος.

Ο ανωτέρω, καθώς και ακόμη 2 άτομα (27 και 34 ετών), εκ των οποίων ένα έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης, κατηγορούνται για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi) και συγκεκριμένα: Δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Πεντέλης, λόγω των πολυτελών κατοικιών της καθώς και της ευκολίας πρόσβασης και διαφυγής, ενεργούσαν κυρίως πρωινές – μεσημβρινές ώρες, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι οι ένοικοι απουσιάζουν είτε λόγω εργασίας είτε λόγω διακοπών, για την πρόσβαση και τη διαφυγή τους από την περιοχή χρησιμοποιούσαν όχημα που είχαν νοικιάσει,

αφού εξακρίβωναν την απουσία των ενοίκων, εισέρχονταν υπερπηδώντας την περίφραξη ή παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες και παράθυρα με λοστό και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή και αποχωρούσαν.

Παράλληλα, είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους, ως εξής:

27χρονος (έγκλειστος), με συμμετοχή στο σύνολο των πράξεων, είχε ρόλο οδηγού του «υπηρεσιακού» οχήματος, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των συνεργών του από και προς τις οικίες-στόχους,

27χρονος (συλληφθέντας), είχε αναλάβει να παραβιάζει τις μπαλκονόπορτες των οικιών και εισερχόταν στον χώρο από κοινού με τους συνεργούς για την τέλεση των κλοπών,

34χρονος (μη συλληφθέντας), είχε μισθώσει το «υπηρεσιακό» όχημα και το διέθετε στη συμμορία για την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη λάμβαναν μέτρα προστασίας, χρησιμοποιώντας γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορώντας καπέλα, κουκούλες, full-face και μάσκες.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχει διακριβωθεί η τέλεση -6- περιπτώσεων διαρρήξεων-κλοπών, από 24 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2024, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπερβαίνει τις -80.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει για όμοια αδικήματα πολλές φορές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, απ’ όπου παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.