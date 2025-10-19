Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχει δίκιο ο Στέφανος» – Η ανάρτησή του για τη δημοσιοποίηση της στιχομυθίας Κασσελάκη – Τζάκρη

Τη δημοσίευση της στιχομυθίας του Στέφανου Κασσελάκη με την Θεοδώρα Τζάκρη σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η @Theodora_Tzakri αντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras “κατόρθωσε” να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο instagram….αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά….» σημείωσε στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια».

Δείτε την ανάρτησή του: