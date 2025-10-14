Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που εργαζόμενος ασφαλείας σώζει κοπέλα δευτερόλεπτα πριν την χτυπήσει το τραμ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει τη στιγμή που ένας εργαζόμενος ασφαλείας στην Τουρκία σώζει μία κοπέλα πριν την χτυπήσει το τραμ.

Το περιστατικό συνέβη στη σιδηροδρομική γραμμή στην Πλατεία Δημοκρατίας στην πόλη Καισάρεια. Όπως αναφέρει η milliyet, η κοπέλα κοιτούσε το κινητό της και φορούσε ακουστικά, με αποτέλεσμα να μην ακούει τις ηχητικές προειδοποιήσεις του τρένου. Η γυναίκα κινήθηκε προς τις γραμμές του τραμ για να περάσει απέναντι, αλλά εκείνη την ώρα έφτανε στον σταθμό ο συρμός.

Για καλή της τύχη, ένας από τους εργαζόμενους ασφαλείας που ήταν στο σημείο αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και την τράβηξε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν την χτυπήσει το τραμ.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο: