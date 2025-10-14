Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που εργαζόμενος ασφαλείας σώζει κοπέλα δευτερόλεπτα πριν την χτυπήσει το τραμ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τουρκία, Τραμ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει τη στιγμή που ένας εργαζόμενος ασφαλείας στην Τουρκία σώζει μία κοπέλα πριν την χτυπήσει το τραμ.

Το περιστατικό συνέβη στη σιδηροδρομική γραμμή στην Πλατεία Δημοκρατίας στην πόλη Καισάρεια. Όπως αναφέρει η milliyet, η κοπέλα κοιτούσε το κινητό της και φορούσε ακουστικά, με αποτέλεσμα να μην ακούει τις ηχητικές προειδοποιήσεις του τρένου. Η γυναίκα κινήθηκε προς τις γραμμές του τραμ για να περάσει απέναντι, αλλά εκείνη την ώρα έφτανε στον σταθμό ο συρμός.

Για καλή της τύχη, ένας από τους εργαζόμενους ασφαλείας που ήταν στο σημείο αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και την τράβηξε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν την χτυπήσει το τραμ.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτή είναι ημερομηνία ορόσημο για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ: Έρχονται νέες πληρωμές – Ποιους αφορούν

Το ChatGPT μετατρέπεται σε εφαρμογή για τα πάντα – Τι αλλάζει

Τεστ προσωπικότητας: Το κέικ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σας
περισσότερα
14:25 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Αποθεώνει τη Μελόνι και δηλώνει πως «είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπλεξε το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόν...
13:55 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Μαδαγασκάρη: Ο Πρόεδρος διέλυσε τη Βουλή και εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από απόπειρα πραξικοπήματος

Σε μια αιφνιδιαστική πολιτική κίνηση που επιτείνει την κρίση στη Μαδαγασκάρη, ο πρόεδρος Αντρί...
13:37 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Η εκεχειρία στη Γάζα είναι η αρχή ενός δύσκολου δρόμου – Τα κράτη του Κόλπου, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση

Κατά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής για την ειρηνευτική...
13:22 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Οργή Τραμπ για το εξώφυλλο του Time: «Η χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών – Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου»

Μια ακόμη διαδικτυακή διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το περ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης