Βήμα από τον Ζελένσκι για τη λήξη του πολέμου: Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε μακρά και “εποικοδομητική” τηλεφωνική συνομιλία με Αμερικανούς απεσταλμένους, συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
  • Η Ουκρανία δηλώνει αποφασισμένη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης, συμφωνώντας σε επόμενα βήματα και τη μορφή των συνομιλιών.
  • Συζητήθηκαν βασικά πράγματα που μπορούν να “εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι
πηγή: EPA/WILL OLIVER

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι είχε μακρά, “εποικοδομητική” και “ουσιαστική” τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν».

Η Ουκρανία τονίζει πως είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά τις ΗΠΑ στο μέλλον, ώστε να έρθει η πραγματική ειρήνη στην περιοχή.

« Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή της συνομιλίας με την Αμερική Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις.\Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να κάνετε το καλύτερο σεξ της ζωής σας στην εμμηνόπαυση – Οι 7 κανόνες που προτείνει ειδικός

Ξηρά χέρια από το κρύο: Ποιες οι αιτίες και πώς να αντιμετωπίσετε το σκασμένο δέρμα φυσικά

1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ: Ποιοι τυχεροί θα λάβουν το ποσό και πότε

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα και ποιοι θα πάρουν την μεγαλύτερη αύξηση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:20 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Οργισμένος ο Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ, αντιδρώντας στην επιβολή προσ...
19:01 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Αυστρία: Θρήνος για την 33χρονη που πέθανε από υποθερμία στην υψηλότερη κορυφή της χώρας – Σε δίκη ο σύντροφός της που την άφησε μόνη για 6,5 ώρες

Η 33χρονη Κέρστιν Γκέρτνερ, κλιματολόγος από το Σάλτσμπουργκ, είναι η γυναίκα που πέθανε από υ...
18:11 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ακτιβιστές πέταξαν μηλόπιτα στη βιτρίνα με το βρετανικό αυτοκρατορικό στέμμα – Βίντεο

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με μηλόπιτα σε βιτρίνα που περιείχε μέρος των κο...
15:03 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Λύση στο θέμα των F-35 «βλέπει» ο Φιντάν – «Τουρκία και ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA πολύ σύντομα»

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι πιστ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»