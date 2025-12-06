Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος τον γενικό διευθυντή του Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός επανασυνδέθηκε σε μία γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής τάσης 330 κιλοβόλτ, μετά από διακοπή λειτουργίας μισής ώρας, ενώ δεν έχει ακόμη συνδεθεί με μία γραμμή 750 κιλοβόλτ, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Οι εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη διάρκεια της νύχτας επηρέασαν τη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, ενθαρρύνοντας τους λειτουργικούς πυρηνικούς σταθμούς να μειώσουν την παραγωγή τους, πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ.

 

 

