Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του 45χρονου αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο – Πώς έγινε το τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 45χρονο ΑμεΑ Κωνσταντάκη Κανάκη, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5/12 στα Χανιά. Ο άνδρας,  οδηγούσε το ηλεκτρικό αμαξίδιο όχημά του σε δρόμο που οδηγεί στον λιμένα Σούδας όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ. Από την πρόσκρουση θρυμματίστηκε το πίσω τζάμι του παρμπρίζ με αποτέλεσμα ο 45χρονος να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΑΠΕ από το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διεξάγει την προανάκριση, το αμαξίδιο πράγματι προσέκρουσε στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά ο θάνατος του 45χρονου μάλλον οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Συγκεκριμένα, ο αθλητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι και τον υπέβαλαν σε εξετάσεις. Όπως αναφέρουν λιμενικές πηγές στο cretapost η αξονική τομογραφία του 45χρονου βγήκε «καθαρή» όμως οι γιατροί έκριναν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα υπέστη ανακοπή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.

Η τραγική σύμπτωση

Ο Κωνσταντάκης Κανάκης ήταν αθλητής στην ομάδα μπάσκετ του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων & Παραπληγικών Αετοί Κρήτης. Ο 45χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 23 χρόνια σε τροχαίο και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό αμαξίδιο. Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, δεν έχασε την αγάπη του για τη ζωή, συμμετείχε σε κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα των Χανίων, ενώ με κάθε ευκαιρία μιλούσε δημοσίως για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την οδική συμπεριφορά.

Από το λιμεναρχείο έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία του θανάτου του ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος.

Δείτε τις φωτογραφίες της ιστοσελίδας flashnews

 

 

 

 

 

 

 

14:05 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

