Βενεζουέλα: «Παράλογος» ο αμερικανικός αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη Βενεζουέλα η απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να διατάξει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε την απόφαση ως «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία μέσω ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Καράκας, η ενέργεια των ΗΠΑ κρίθηκε «απόλυτα παράλογη», καθώς -όπως αναφέρεται- παραβιάζει το δικαίωμα στο ελεύθερο εμπόριο και περιορίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει πλήρως τη συγκεκριμένη εντολή και έκανε λόγο για μονομερή απόφαση που στοχεύει στην οικονομική ασφυξία της χώρας.