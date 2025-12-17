Βενεζουέλα: «Παράλογος» ο αμερικανικός αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων

Σύνοψη από το

  • Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη Βενεζουέλα, προκάλεσε έντονη αντίδραση στη χώρα.
  • Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε την απόφαση ως «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.
  • Το Καράκας έκρινε την ενέργεια των ΗΠΑ «απόλυτα παράλογη», καθώς παραβιάζει το δικαίωμα στο ελεύθερο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, απορρίπτοντας πλήρως την εντολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: «Παράλογος» ο αμερικανικός αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη Βενεζουέλα η απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να διατάξει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε την απόφαση ως «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία μέσω ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Καράκας, η ενέργεια των ΗΠΑ κρίθηκε «απόλυτα παράλογη», καθώς -όπως αναφέρεται- παραβιάζει το δικαίωμα στο ελεύθερο εμπόριο και περιορίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει πλήρως τη συγκεκριμένη εντολή και έκανε λόγο για μονομερή απόφαση που στοχεύει στην οικονομική ασφυξία της χώρας.

