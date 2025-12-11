Βενετία: Γυναίκα έκλεψε σκάφος και το έριξε σε μαρμάρινο στηθαίο, κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο

Στη Βενετία, μια γυναίκα έκλεψε σκάφος μεταφοράς δεμάτων και, προσπαθώντας να το χειριστεί χωρίς καμία εμπειρία, το οδήγησε κατευθείαν πάνω σε μαρμάρινο στηθαίο στο Μεγάλο Κανάλι, κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο. Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ιταλικά μέσα δημοσίευσαν βίντεο όπου φαίνεται το φορτωμένο σκάφος να προσκρούει με δύναμη στο σημείο, δίπλα στο ιστορικό Fondaco dei Tedeschi. Αμέσως μετά, η δράστιδα αποβιβάζεται και επιχειρεί να διαφύγει τρέχοντας.

🛶 In #Venice, a woman stole a boat and crashed it into the #Rialto Bridge, ANSA reports. The woman attempted to flee but was detained by police. pic.twitter.com/Z1GIiuCKGZ — News.Az (@news_az) December 11, 2025

Πηγή του δημάρχου της πόλης επιβεβαίωσε στο AFP ότι η γυναίκα άρπαξε το σκάφος, το κινήθηκε για λίγα μέτρα χωρίς να γνωρίζει πώς να το χειριστεί και κατέληξε να το ρίξει πάνω στο στηθαίο του καναλιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η γυναίκα συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη την Παρασκευή.