Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε σταθμό τρένου – Ποδοπατήθηκαν για να μπουν στα βαγόνια

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε χάος όπου επικράτησε καθώς επιβάτες έτρεχαν να προλάβουν δύο αμαξοστοιχίες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νέου Δελχίου στην Ινδία, καθώς τρένα αναχωρούσαν με προορισμό το γιγαντιαίο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά όπου συμμετέχουν δεκάδες εκατομμύρια πιστοί, δήλωσε μια αξιωματούχος υγείας στο Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω 15 θανάτους στο νοσοκομείο», οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από ασφυξία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δρ Ρίτου Σαχίνα, υποδιευθύντρια του νοσοκομείου Λοκ Ναγιάκ στο Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων Ασγούνι Βάισναου τόνισε ότι επιπλέον αμαξοστοιχίες έχουν προστεθεί από το Νέο Δελχί για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό πιστών που συρρέουν στο προσκύνημα.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV, επικαλούμενο αξιωματούχους, μετέδωσε πως το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, τοπική ώρα, (20:30 Σάββατο, ώρα Ελλάδας) σε δύο αποβάθρες καθώς επιβάτες περίμεναν να επιβιβαστούν στα τρένα για το Πραγιαγκράτζ.

A chaotic scene unfolded at new delhi railway station ( दिल्ली रेलवे स्टेशन ) as massive Influx of passengers , mainly without tickets ,led to stampede like situation on platform 14 and 15

Situation is under control and no one is hurt #NewDelhi #Stampede #railwaystation pic.twitter.com/PuVAPu30Ip

— Anshul (@Invisible0904) February 15, 2025