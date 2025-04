Τραγωδία στη Νεμπράσκα: Τρεις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε ποτάμι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε ποτάμι της ανατολικής Νεμπράσκα, στις ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει το Associated Press.

«Το αεροπλάνο πετούσε κατά μήκος του ποταμού Πλατ και συνετρίβη στο νερό νότια του Φρίμοντ στις 8:15 μ.μ. τοπική ώρα», δήλωσε αξιωματούχος από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ντοτζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Επιβεβαίωσε επίσης πως «ανασύρθηκαν οι σοροί τριών ανθρώπων». Οι Αρχές δεν έδωσαν άμεσα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.

🎥: Dodge County Sheriffs Office, Fremont Police, Fremont Fire, Fremont Rural, Waterloo and Valley Fire are on scene of a plane crash on the Platte River in Fremont. ABLE-1, airboats and drones all assisted at the scene. pic.twitter.com/AHt2sMfdOu

