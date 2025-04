Ουκρανία: Αυστραλός υπήκοος θα δικαστεί για «μισθοφορική δράση» σε περιοχή υπό κατοχή της Ρωσίας

Υπήκοος Αυστραλίας θα δικαστεί στα εδάφη της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό κατοχή της Ρωσίας για «μισθοφορική δράση», με την κατηγορία ότι πολέμησε στις τάξεις του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσαν την Μ. Παρασκευή (18/4) οι τοπικές Αρχές.

Ο άνδρας, 33 ετών, το όνομα του οποίου είναι Όσκαρ Τζένκινς και κατάγεται από την Μελβούρνη, υπηρέτησε στις τάξεις των δυνάμεων του Κιέβου από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μια από τις τέσσερις που έχουν προσαρτηθεί στη Ρωσία σύμφωνα με τη Μόσχα, ή τελούν υπό ρωσική κατοχή σύμφωνα με το Κίεβο.

Η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι πως «συμμετείχε σε ένοπλη σύρραξη ως μισθοφόρος» και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή ως και 15 ετών κάθειρξης, δυνάμει του ρωσικού ποινικού κώδικα.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει συστηματικά τους ξένους που μάχονται στις τάξεις των ουκρανικών δυνάμεων «μισθοφόρους», ιδιότητα που επισύρει ποινικό κολασμό με βάση τη ρωσική νομοθεσία, όχι εθελοντές.

Βίντεο στο οποίο εικονιζόταν άνδρας ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο Όσκαρ Τζένκινς κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τον Δεκέμβριο του 2024. Ο άνδρας αυτός εικονιζόταν μετά την αιχμαλώτισή του, εμφανώς αδυνατισμένος.

⚡️🇦🇺🇺🇦The typical mercenary in Ukraine, ladies and gents. Australian ‘Oscar Jenkins’ has zero clue what Euromaidan even is, and once looked it up on Wikipedia, he says. 🤦🏽

This is what MSM propaganda gets you. pic.twitter.com/xt1uC5WluR

— SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) April 5, 2025