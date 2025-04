Darren Hayes: «Θα μπορούσα να είχα πεθάνει» – Το σοβαρό ατύχημα του πρώην τραγουδιστή των Savage Garden

«Στις 17 Μαρτίου, δύο μήνες ακριβώς από την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, είχα ένα τρομερό ατύχημα», αποκάλυψε ο τραγουδιστής Darren Hayes μέσω Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τη διαδικασία ανάρρωσής του.

«Προσπαθούσα να το κρατήσω ιδιωτικό, αλλά η μακρά περίοδος ανάρρωσης σημαίνει πως είναι πιο εύκολο να παραδεχτώ την αλήθεια», σημείωσε.

Ο τραγουδιστής των Savage Garden εξήγησε ότι λιποθύμησε λίγο μετά αφότου ξύπνησε και κατέρρευσε τρεις φορές, κάθε φορά χάνοντας τις αισθήσεις του.

«Έχασα τις αισθήσεις μου – λιποθύμησα λίγο μετά αφού σηκώθηκα από το κρεβάτι και κατέρρευσα 3 φορές, χάνοντας τις αισθήσεις μου κάθε φορά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία πτώση τού προκάλεσε σοβαρά τραύματα. «Ήταν τόσο σοβαρό που έσπασε το σαγόνι μου στα δύο στην αριστερή του πλευρά».

Αμέσως μετά το χτύπημα, όπως περιέγραψε ο ίδιος, «ξύπνησα μέσα σε μία λίμνη αίματος, με τρομερό πόνο στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού μου και με 9 δόντια θρυμματισμένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darren Hayes (@darrenhayes)



Ο Hayes εντοπίστηκε στο πάτωμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

«Θα μπορούσα να είχα πεθάνει αν είχα πέσει σε διαφορετική θέση» λέει ο ίδιος.

Στις 21 Μαρτίου, τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημα, υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο σαγόνι. «Οι χειρουργοί εισήγαγαν έναν μεταλλικό νάρθηκα για να επανασυνδέσουν τα οστά του σαγονιού μου και το στόμα μου έκλεισε με σύρματα για τουλάχιστον 8 εβδομάδες ώστε να επουλωθεί το αριστερό οστό», έγραψε δίπλα σε μία ακτινογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό του.

Οι γιατροί απέκλεισαν το ενδεχόμενο να σχετίζεται το ατύχημα με καρδιολογικά ή νευρολογικά αίτια και τώρα μαζί με τον ίδιο προσπαθούν να καταλάβουν τι προκάλεσε τη λιποθυμία.

«Μέχρι στιγμής η καρδιά μου είναι φυσιολογική, οι αρτηρίες μου είναι φυσιολογικές και δεν έχω κάποιον όγκο στον εγκέφαλο ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει τη λιποθυμία και το ατύχημα», σημείωσε.

Και ξεκαθάρισε: «Δεν κάνω χρήση ναρκωτικών ούτε πίνω αλκοόλ – ήταν ένα απόλυτο σοκ». Τόνισε επίσης ότι θα μείνει «εκτός δράσης για αρκετό καιρό» όσο αναρρώνει και αντικαθίστανται τα δόντια του.

Το τρομερό ατύχημα ήρθε σε μία ήδη δύσκολη περίοδο για τον 52χρονο τραγουδιστή, ο οποίος πριν λίγους μήνες χώρισε με τον σύζυγό του Richard Cullen, ενώ στη συνέχεια έχασε τη μητέρα του και έπειτα πληροφορήθηκε ότι είχε πεθάνει και ο πατέρας του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Hayes δηλώνει αποφασισμένος να σταθεί ξανά στα πόδια του: «Είμαι επιζών και θα επιστρέψω δυνατός».

Ο Darren Hayes έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’90 μέσω του αυστραλιανού pop ντουέτου Savage Garden, μαζί με τον Daniel Jones.

Το συγκρότημα σημείωσε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως «I Want You», «Brake Me Shake Me», «To the Moon and Back» και «Truly Madly Deeply» μέχρι τη διάλυσή του το 2001.

Ο Jones αποσύρθηκε από τη μουσική, ενώ ο Hayes συνέχισε να περιοδεύει και να διαγράφει επιτυχημένη σόλο πορεία, μέχρι και τον τραυματισμό του τον Μάρτιο, που τον αναγκάζει πλέον να απέχει προσωρινά από κάθε δραστηριότητα.