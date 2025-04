ΝΒΑ: Νέα περιπέτεια με την υγεία του για τον Γκρεγκ Πόποβιτς – Κατέρρευσε σε εστιατόριο

Μια δύσκολη περίοδο με την υγεία του περνάει τους τελευταίους μήνες ο Γκρεγκ Πόποβιτς, ο κορυφαίος προπονητής του NBA, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον περασμένο Νοέμβριο και έκτοτε έχει μείνει μακριά από τον πάγκο των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τώρα, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Γκρεγκ Πόποβιτς είχε μία ακόμη περιπέτεια με την υγεία του, καθώς κατέρρευσε σε εστιατόριο τη Μεγάλη Τρίτη (15.04.2025), με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι ο 76χρονος τεχνικός απομακρύνθηκε από το σημείο έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ πλέον βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει.

#SanAntonioSpurs legend #GreggPopovich left a local restaurant in an ambulance Tuesday night … after officials say they responded to a call for an elderly person who had fainted, #TMZSports has learned. All we know about what happened: https://t.co/JoLq4otgjk pic.twitter.com/r51itgWEvg

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 18, 2025