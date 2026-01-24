Τραμπ για Μινεάπολη: «Δήμαρχος και κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση – Αφήστε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους»

Η πολιτική σύγκρουση γύρω από τη παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον δήμαρχο της πόλης και κορυφαίους αξιωματούχους να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις μετά τον θάνατο ενός ακόμη άνδρα από πυρά πρακτόρων της ICE.

🚨BREAKING: ANOTHER ICE SHOOTING IN MINNEAPOLIS THIS MONTH, MAN DEAD Federal agents pin down suspect near 26th & Nicollet, shots at point-blank after struggle. Video shows him on ground before gunfire. Armed? Gun recovered, but chaos reigns. Walz blasts Trump: “Sickening… end… pic.twitter.com/N4JNe167Ud — Parler (@getparlerapp) January 24, 2026



Στον απόηχο του περιστατικού, κατά το οποίο ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη της πολιτείας της Μινεσότα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ένα μακροσκελές μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Αυτό είναι το όπλο του ενόπλου, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμιστήρες πλήρως φορτωμένους!), και έτοιμο για χρήση – Τι σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Τους απέσυραν ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης; Λέγεται ότι πολλοί από αυτούς τους αστυνομικούς δεν τους επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, ότι η ICE έπρεπε να προστατευτεί μόνη της — Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό!».

«Γιατί η Ilhan Omar [σ.σ. μέλος του Κογκρέσου εκπροσωπώντας την 5η περιφέρει της Μινεσότα] έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Είμαστε εκεί εξαιτίας τεράστιας χρηματικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία μέσω της πολιτικής των Ανοιχτών Συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, τώρα. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν!», τόνισε.

«Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια συγκάλυψη για αυτή την κλοπή και την απάτη. Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτές πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να ψάχνουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αφήστε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα!», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, επανέλαβε την έκκλησή του προς την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις της ICE στην πόλη, μετά τον θάνατο ενός δεύτερου ανθρώπου από πυρά πρακτόρων.

Απευθυνόμενος στον Τραμπ, δήλωσε: «Προς τον πρόεδρο Τραμπ: Αυτή είναι μια στιγμή για να φερθείτε σαν ηγέτης. Βάλτε τη Μινεάπολη, βάλτε την Αμερική πρώτα σε αυτή τη στιγμή».

Σε συνέντευξη Τύπου, διερωτήθηκε: «Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τελειώσει αυτή η επιχείρηση;».

Minneapolis Mayor Jacob Frey criticized ICE and the Trump administration after a man was reportedly shot by a federal agent Saturday.https://t.co/zsyx0z2sv5 pic.twitter.com/GVvZHx0hOz — ABC News (@ABC) January 24, 2026



Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Τρίσια ΜακΛάφλιν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί πραγματοποιούσαν επιχείρηση στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ και ότι άνοιξαν «αμυντικά πυρά» αφού ένας άνδρας με πιστόλι τους πλησίασε και «αντιστάθηκε βίαια» όταν επιχείρησαν να τον αφοπλίσουν.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Μίλερ, ισχυρίστηκε -χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις- ότι ο Αμερικανός πολίτης που σκοτώθηκε ήταν «ένας εγχώριος τρομοκράτης» που «προσπάθησε να δολοφονήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες επιβολής του νόμου».

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί και οι συνθήκες του πυροβολισμού παρέμεναν ασαφείς.

A domestic terrorist tried to assassinate federal law enforcement and this is your response? You and the state’s entire Democrat leadership team have been flaming the flames of insurrection for the singular purpose of stopping the deportation of illegals who invaded the country. https://t.co/tCQiGKo1Qo — Stephen Miller (@StephenM) January 24, 2026

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του λίγο αργότερα, ο Μίλερ έγραψε: «Ένας επίδοξος δολοφόνος προσπάθησε να σκοτώσει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου και ο επίσημος λογαριασμός των Δημοκρατικών τάσσεται με τους τρομοκράτες», απαντώντας σε δήλωση του λογαριασμού @TheDemocrats στην πλατφόρμα X.

A would-be assassin tried to murder federal law enforcement and the official Democrat account sides with the terrorists. https://t.co/UCFCE5p5J1 — Stephen Miller (@StephenM) January 24, 2026



Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι «Ο ύποπτος είχε επίσης δύο γεμιστήρες και δεν είχε ταυτότητα. Αυτό μοιάζει με μια κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».