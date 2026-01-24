ΝΑΤΟ: Δημιουργεί «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας στα σύνορα με τη Ρωσία – Θα λειτουργεί με αισθητήρες, ρομπότ και χωρίς ανθρώπινα πληρώματα

Σύνοψη από το

  • Το ΝΑΤΟ προβλέπει να ενισχύσει την άμυνά του στα ευρωπαϊκά σύνορα με τη Ρωσία, δημιουργώντας μια «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας η οποία θα λειτουργεί χωρίς ανθρώπινα πληρώματα.
  • Αισθητήρες θα εντοπίζουν τις εχθρικές δυνάμεις και θα ενεργοποιούν αμυντικά συστήματα, όπως οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χερσαία ρομπότ, ενώ η τελική απόφαση για τη χρήση όπλων θα παραμένει «πάντα υπό την ευθύνη ανθρώπων».
  • Οι αισθητήρες θα καλύπτουν μια ζώνη χιλιάδων χιλιομέτρων, συγκεντρώνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, με τον μηχανισμό να τίθεται σε λειτουργία έως το τέλος του 2027.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΑΤΟ: Δημιουργεί «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας στα σύνορα με τη Ρωσία – Θα λειτουργεί με αισθητήρες, ρομπότ και χωρίς ανθρώπινα πληρώματα
Φωτογραφία: Reuters

Το ΝΑΤΟ προβλέπει να ενισχύσει την άμυνά του στα ευρωπαϊκά σύνορα με τη Ρωσία μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, κυρίως δημιουργώντας μια «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας η οποία θα έχει εξοπλισμούς που δεν θα χρειάζονται στρατιώτες, δήλωσε σήμερα στον Τύπο ένας Γερμανός ανώτατος αξιωματικός.

Το εν λόγω αμυντικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μια ζώνη άμυνας την οποία ο εχθρός θα πρέπει να διασχίσει για να προχωρήσει, ένα «είδος θερμής ζώνης», δήλωσε στην κυριακάτικη εφημερίδα Welt am Sonntag ο ταξίαρχος Τόμας Λόβιν, υπαρχηγός του επιχειρησιακού επιτελείου της χερσαίας διοίκησης του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη.

Συγκεκριμένα, αισθητήρες θα εντοπίζουν τις εχθρικές δυνάμεις και θα ενεργοποιούν τα αμυντικά συστήματα, όπως οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εν μέρει αυτόνομα οχήματα μάχης, χερσαία ρομπότ χωρίς πληρώματα, καθώς και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, διευκρίνισε ο ταξίαρχος.

Πάντως η τελική απόφαση για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα θα παραμένει «πάντα υπό την ευθύνη ανθρώπων».

Οι αισθητήρες, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν μια ζώνη χιλιάδων χιλιομέτρων, θα εγκατασταθούν «στο έδαφος, στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο ή στους αιθέρες», σύμφωνα με τον Λόβιν.

Θα μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα για «τις κινήσεις ή τη χρήση όπλων από τον αντίπαλο» ώστε να ενημερώνουν «σε πραγματικό χρόνο όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ», εξηγεί.

Επίσης θα ενισχυθούν τα υφιστάμενα αποθέματα όπλων, τα ανεπτυγμένα στρατεύματα θα διατηρηθούν «στο ίδιο επίπεδο» με σήμερα και θα χρησιμοποιηθούν η άυλη πληροφορική (cloud) και η τεχνητή νοημοσύνη για την καθοδήγηση του συστήματος, καταλήγει.

Τα πρώτα στοιχεία δοκιμάζονται ήδη στο πλαίσιο πιλοτικών προγραμμάτων στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Το σύνολο αυτού του μηχανισμού του ΝΑΤΟ πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ει δυνατόν έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Welt am Sonntag.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Real estate: Η «ακτινογραφία» της αγοράς ακινήτων στη Θεσσαλονίκη – Οι ακριβότερες και οι πιο οικονομικές περιοχές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:30 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ανασκευάζει ο Τραμπ μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του για το Αφγανιστάν – «Πολύ γενναίοι οι Βρετανοί στρατιώτες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε σήμερα τον ρόλο των Βρετανών στρατιωτών στον πόλ...
19:25 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος πολίτης έπειτα από πυροβολισμό ομοσπονδιακών πρακτόρων – Δείτε το βίντεο-σοκ

Ένας 37χρονος άνδρας, που είχε τραυματιστεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στη Μινεάπολη...
19:15 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αλβανία: Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μετατρέψει ακατοίκητο νησί σε πολυτελή τουριστικό προορισμό – Έντονες αντιδράσεις

Γύρω στις 40 ενώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του ...
19:03 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ταραχές στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν πολίτη – Για «αηδιαστικό» περιστατικό κάνει λόγο ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Ένας νέος γύρος έντασης ξέσπασε στη Μινεάπολη το Σάββατο, στις ΗΠΑ, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι