Τουρκικό ΥΠΕΞ για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας: «Παραβιάζει την δικαιοδοσία μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

«Ορισμένες από τις περιοχές που καθορίζονται στον “Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό” (DMP) που έχει κηρυχθεί από την Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ παραβιάζουν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι μονομερείς ενέργειες και διεκδικήσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν νομικές συνέπειες για τη χώρα μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε σήμερα η Ελλάδα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει: «Ορισμένες από τις περιοχές που καθορίζονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει κηρυχθεί από την Ελλάδα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζουν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι μονομερείς ενέργειες και διεκδικήσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν νομικές συνέπειες για τη χώρα μας».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς κινήσεις σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος και ότι το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ζητημάτων και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο».

Προσθέτει επίσης ότι «θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς κινήσεις σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος και ότι το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ζητημάτων και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο».

Στην ανακοίνωση, η οποία περιέχει την έκφραση “Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι μονομερείς ενέργειες και οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας”, αναφέρεται ότι «οι εν λόγω ενέργειες και οι προσπάθειες τετελεσμένων γεγονότων δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, σήμερα ή αύριο, όπως και χθες.»

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η Τουρκία εμμένει στη θέση της ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, η οποία αντικατοπτρίζει το πνεύμα που και τα δύο μέρη θέλουν να διατηρήσουν στις σχέσεις τους με την Ελλάδα. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που έχει εκπονήσει η χώρα μας διαβιβάζεται επίσης στις αρμόδιες μονάδες της UNESCO και των Ηνωμένων Εθνών”.

Regarding the “Maritime Spatial Plan” Declared by Greece https://t.co/jUTidKlhrB pic.twitter.com/xTpVWpPR6L

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 16, 2025