Βρετανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο όρος «γυναίκα» αναφέρεται στο βιολογικό φύλο και όχι στο γένος

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ομοφώνως ότι ο ορισμός της γυναίκας στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας αναφέρεται στο βιολογικό φύλο και όχι στο γένος, σε μία κρίσιμης σημασίας απόφαση που θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις διεμφυλικές γυναίκες στην χώρα.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι τα διεμφυλικά άτομα δεν θα ζημιωθούν από αυτήν την ετυμηγορία.

«Η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου αυτού είναι ότι οι όροι “γυναίκα” και “φύλο” στον νόμο περί Ισότητας (Equality Act) του 2010 αναφέρονται σε μία βιολογική γυναίκα και σε ένα βιολογικό φύλο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πάτρικ Χοτζ.

«Αλλά συμβουλεύουμε η απόφαση να μην εκληφθεί ως θρίαμβος για μία ή περισσότερες ομάδες της κοινωνίας μας εις βάρος άλλης, γιατί δεν είναι», εξήγησε.

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά το αν μία διεμφυλική γυναίκα που διαθέτει πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους, το επίσημο έγγραφο που δίνει επίσημη αναγνώριση στο νέο γένος ενός ατόμου, προστατεύεται από διακριτική μεταχείριση ως γυναίκα στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας (Equality Act).

Η υπόθεση έφερε σε σύγκρουση από το 2018 την κυβέρνηση της Σκωτίας, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί υπέρ των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων κατά τα τελευταία χρόνια και την φεμινιστική ένωση For Women Scotland”.

Η ένωση For Women Scotland υποστήριξε ότι τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Equality Act θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο με βάση το βιολογικό φύλο του ατόμου και κατέθεσε αγωγή κατά εγκυκλίου της κυβέρνησης της Σκωτίας που συνόδευε νόμο για την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα συμβούλια του δημοσίου τομέα.

