Τουρκία: Σε κίτρινο συναγερμό 22 επαρχίες λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Tουρκία, πλημμύρες

Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν την Αττάλεια στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.

Σε «κίτρινο συναγερμό» τέθηκαν 22 επαρχίες, μεταξύ αυτών η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα, το Κοτζαέλι, η Γιάλοβα, και το Μπαλίκεσιρ, αλλά και περιοχές της Ανατολίας και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εικόνες αποτυπώνουν σκηνικό καταστροφής, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις με βράχους, και λασπόνερα «έπνιξαν» ολόκληρες εκτάσεις.

Κομβική υπόγεια διάβαση μετατράπηκε σε λίμνη, με αποτέλεσμα 8 άτομα να παγιδευτούν σε επαγγελματικό όχημα, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα ακινητοποιημένο.

 

 

03:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία – Πέτρο: «Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα ίσως ήταν θύματα από πλήγμα των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο κάλεσε χθες Κυριακή να αρχίσει να διενεργείται έρευνα...
03:20 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ για Ζελένσκι: «Είμαι απογοητευμένος – Δεν έχει διαβάσει ακόμα την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσά...
01:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Περού: Εκτέλεσαν δημοσιογράφο ενώ επέστρεφε από ρεπορτάζ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδελφός του

Ο δημοσιογράφος Φερνάντο Νούνιες δολοφονήθηκε από άγνωστους ενόπλους καθώς επέστρεφε από ρεπορ...
23:26 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Axios: Αμερικανικό σχέδιο «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των σχέσεων Αιγύπτου-Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

Ρόλο διαμεσολαβητή επιθυμεί, ως φαίνεται, να αναλάβει η Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας να φέρει στο...
