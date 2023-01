Οργή επικρατεί στην Τουρκία και έντονα ενοχλημένος είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το άρθρο του Economist που φέρει τον τίτλο «Η ελλοχεύουσα δικτατορία της Τουρκίας».

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν με μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter αντέδρασε έντονα στο άρθρο του περιοδικού και εναντίον των δημοσιογράφων.

«Άντε πάλι. Το «Economist» κυκλοφορεί εκ νέου την απεικόνιση της Τουρκίας με βάση την πνευματικά ράθυμη, βαρετή και εσκεμμένη άγνοια. Με κλισέ λόγια, παραπληροφόρηση και αλαζονική προπαγάνδα κηρύσσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας. Οι τεχνικές τους μάρκετινγκ με εξωφρενικούς τίτλους και προκλητικές εικόνες μπορούν να τους βοηθήσουν να πουλήσουν τα λεγόμενα περιοδικά τους. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι πρόκειται για ψεύτικη δημοσιογραφία που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». «Ποιος θα πρέπει να σας πάρει στα σοβαρά!»

Απευθυνόμενος ειδικά προς τους δημοσιογράφους και συντάκτες του γνωστού περιοδικού ο Αλτούν συνεχίζει:

«Ο λαός της Τουρκίας έχει επανειλημμένα επιδείξει τη δέσμευσή του στη δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία. Το πολιτικό μας σύστημα έχει επιβιώσει από πολλές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της προδοτικής απόπειρας πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016, όταν ο λαός μας έχυσε το αίμα του για να προστατεύσει τη δημοκρατία μας. Όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν κάλεσε οι πολίτες μας να αντισταθούν στους πραξικοπηματίες, η απάντηση του έθνους μας σε αυτό το κάλεσμα. Ήταν ένα μάθημα αιώνων. Οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι και συντάκτες του Economist προφανώς ποτέ δεν μπήκαν στον κόπο να κάνουν σωστή δημοσιογραφία για τον αγώνα του λαού μας για τη δημοκρατία μας. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ανεξήγητο και ατελείωτο μίσος τους για τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρό μας, ο οποίος κέρδισε όλες τις εκλογές στις οποίες συμμετείχε. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε τον κόπο να ερευνήσετε πώς και γιατί ο τουρκικός λαός εμπιστεύεται τον Ερντογάν, ποιος πρέπει να σας πάρει στα σοβαρά;».

Here we go again! The Economist recycles its intellectually lazy, dull, and purposefully ignorant depiction of Türkiye. It seems like they feel obligated to announce the end of Turkish democracy through regurgitating cliches, misinformation and blatant propaganda.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2023