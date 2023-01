The Economist: Νταής ο Ερντογάν – Η Τουρκία μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα δικτατορίας

«Η Τουρκία μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα δικτατορίας» προειδοποιεί το βρετανικό περιοδικό «The Economist», το οποίο αποκαλεί «νταή» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το περιοδικό απεικονίζει τον Τούρκο πρόεδρο στο εξώφυλλό του μέσα στη σημαία της χώρας με την ημισέληνο και το αστέρι. «Η διαφαινόμενη δικτατορία της Τουρκίας: Ειδικό ρεπορτάζ για την αυτοκρατορία του Ερντογάν» είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο .

«Η Τουρκία έχει τις δεύτερες μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε μια ταραχώδη γειτονιά, ειδικά στην καμένη από τον πόλεμο Συρία. Ασκεί αυξανόμενη επιρροή στα δυτικά Βαλκάνια, στην ανατολική Μεσόγειο και πρόσφατα στην Αφρική. Πάνω από όλα, είναι σημαντικός ο ρόλος της στη Μαύρη Θάλασσα και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πέρυσι βοήθησε στη σύναψη συμφωνίας για να επιτραπεί η αποστολή περισσότερων ουκρανικών σιτηρών σε έναν πεινασμένο κόσμο» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

«Επομένως, οι ξένοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές της Τουρκίας, οι οποίες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε να διεξαχθούν στις 14 Μαΐου. Πολύ περισσότερο που, υπό τον ολοένα πιο ασταθή πρόεδρό της, η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν πλησιάζοντας οι εκλογές θα μπορούσε να ωθήσει αυτό που σήμερα είναι μία βαθιά ελαττωματική δημοκρατία εκτός ορίων, σε μία πλήρη δικτατορία».

Το περιοδικό έκθεση κάνει έκκληση σε όλους τους δυτικούς ηγέτες, και ειδικότερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να αναλάβουν δράση και να μην αφήσουν τον Ερντογάν να μετατρέψει μια χώρα – σημαντικό σύμμαχο του NATO – σε μία δικτατορία. «Ένας αγανακτισμένος, απομονωμένος Τούρκος πρόεδρος θα μπορούσε να προβεί σε πιο σκληρές εδαφικές διαμάχες με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Συρία. Θα μπορούσε να επιτρέψει στους 5 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες στην Τουρκία να σαλπάρουν για τη νότια Ευρώπη. Θα μπορούσε να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο NATO», αναφέρει το δημοσίευμα, καλώντας τη Δύση να μην «αποξενώσει» την Τουρκία, αλλά να την φέρει «στον ίσιο και δημοκρατικό δρόμο».

«Ο Ερντογάν είναι ένας νταής που επιβάλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας», καταλήγει.

President Erdogan sits in a vast palace snapping orders at courtiers too frightened to tell him when he is wrong. His increasingly eccentric beliefs swiftly become public policy. But voters, especially in cities, are pushing back https://t.co/3eQYThpgHw

— The Economist (@TheEconomist) January 19, 2023