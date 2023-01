Στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής βρίσκεται ο Αμερικανός βουλευτής Τζορτζ Σάντος, ο πρώτος ανοιχτά γκέι Ρεπουμπλικάνος που εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Δύο γνωστοί του υποστηρίζουν ότι φέρεται να συμμετείχε σε διαγωνισμούς drag queen στη Βραζιλία, πριν από 15 χρόνια.

Ο νεοεκλεγείς βουλευτής, ο οποίος εκφράζει υπερσυντηρητικές θέσεις, δέχεται έντονες επικρίσεις ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους, πολλοί εκ των οποίων ζητούν την παραίτησή του λόγω των ψεμάτων που φέρεται να έλεγε προεκλογικά για την καριέρα και την προσωπική ζωή του.

Μια 58χρονη Βραζιλιάνα drag queen, που αποκαλείται Εούλα Ρότσαρντ, είπε ότι ήταν φίλη με τον Σάντος όταν εκείνος είχε φορέσει γυναικεία ρούχα, το 2005, στην πρώτη «παρέλαση υπερηφάνειας» στο Νιτερόι, ένα προάστιο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, τρία χρόνια αργότερα ο Σάντος διαγωνίστηκε σε καλλιστεία drag queen στο Ρίο.

Ένα άλλο πρόσωπο από το Νιτερόι που γνώριζε τον Σάντος, αλλά ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε σε τέτοια καλλιστεία και φιλοδοξούσε να αναδειχθεί «Μις Γκέι Ρίο ντε Τζανέιρο».

Ο 34χρονος Σάντος στηρίζει πολλές συντηρητικές απόψεις σε κοινωνικά θέματα. Μεταξύ άλλων, τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου «Μην λες γκέι» της Φλόριντας, που απαγορεύει να συζητιούνται στα σχολεία θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Συνήθως, οι Ρεπουμπλικάνοι καταγγέλλουν τα σόου με drag queen υποστηρίζοντας ότι είναι επιβλαβή για τα παιδιά.

Τον Οκτώβριο, σχολιάζοντας τις επικρίσεις που δεχόταν, ο ίδιος ο Σάντος είχε δηλώσει στην εφημερίδα USA Today ότι «είναι ανοιχτά γκέι, δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τη σεξουαλική ταυτότητά του» και διαβεβαίωσε ότι «θα στηρίζει πάντα την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+».

Σύμφωνα με την Ρότσαρντ, ο γερουσιαστής ήταν «φτωχή» drag queen το 2005 και διαγωνίστηκε με ένα απλό μαύρο φόρεμα, αλλά το 2008 «επέστρεψε στο Νιτερόι με πολλά χρήματα» και ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα. Συμμετείχε στον διαγωνισμό με το όνομα «Κιτάρα Ραβάτσε» αλλά δεν κέρδισε. «Έχει αλλάξει πολύ, όμως πάντα ήταν ψεύτης. Ήταν πάντα ονειροπόλος», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Σάντος διαψεύδει τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ότι έδινε παραστάσεις ως drag queen, σημειώνοντας ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν θα τον πτοήσουν.

The most recent obsession from the media claiming that I am a drag Queen or “performed” as a drag Queen is categorically false.

The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.

I will not be distracted nor fazed by this.

— George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023