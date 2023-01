Ζελένσκι στο Νταβός: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν είναι ακόμα ζωντανός – ΒΙΝΤΕΟ

Αίσθηση προκάλεσε μία δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως δεν είναι σίγουρος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ζωντανός. «Δεν καταλαβαίνω ακριβώς σε ποιον να μιλήσω και για ποιο πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς αν είναι ζωντανός και ποιος παίρνει τις αποφάσεις» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος να υπόσχεται στους Ευρωπαίους ηγέτες ένα πράγμα και την επόμενη μέρα να εξαπολύει μια εισβολή πλήρους κλίμακας σε μια χώρα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποιον έχουμε να κάνουμε. Όταν λέμε “ειρηνευτικές συνομιλίες”, δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποιον πρέπει να τις κάνουμε».

