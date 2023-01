Εκτός ελέγχου η Σακίρα: Ο τοίχος και η κούκλα-μάγισσα στο μπαλκόνι που βλέπει στο σπίτι της μητέρας του Πικέ

Σε άλλο επίπεδο έχει περάσει ο πόλεμος μεταξύ Σακίρα και Πικέ. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, οι σπόντες από τον έναν στον άλλο πέφτουν σαν χαλάζι και τώρα στο στόχαστρο μπαίνουν και τα πρώην «πεθερικά».

Τα ισπανικά μέσα, αναφέρουν πως η Σακίρα έχει αρχίσει να χτίζει έναν τοίχο προκειμένου να χωρίσει το σπίτι της από αυτό της πρώην πεθεράς της, η οποία, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, έχει καλοδεχθεί τη νέα κοπέλα του γιου της. Το σπίτι της Σακίρα συνδέεται σε κάποια σημεία με αυτό των γονιών του Πικέ και η ίδια επιδιώκει να τα χωρίσει, γράφει η Marca.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law’s house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023