Για να περιοριστούν οι οικονομικές ανισότητες «φορολογήστε με, φορολογήστε ανθρώπους σαν εμένα», ζητάει, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Φιλ Γουάιτ, ένας Βρετανός εκατομμυριούχος που μετέχει στο Φόρουμ του Νταβός και θεωρεί ότι οι ανισότητες αυτές «κατακερματίζουν τον κόσμο».

«Αν λάμβανα τον κατώτατο μισθό και ζητούσα να φορολογηθούν οι πλούσιοι, ελάχιστοι θα με άκουγαν», σχολίασε με νόημα ο 71χρονος μηχανικός στο επάγγελμα, που έκανε περιουσία πριν από μερικά χρόνια όταν πούλησε μια εταιρεία συμβούλων σε έναν όμιλο επενδύσεων. «Έβγαλα αρκετά χρήματα για να έχω άνεση», παραδέχεται, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Όμως, «θα χαιρόμουν πολύ να πληρώσω περισσότερους φόρους και ζητώ από την κυβέρνησή μου να με φορολογήσει, να φορολογήσει ανθρώπους σαν εμένα».

Μαζί με τον Γουάιτ, περισσότεροι από 200 «πατριώτες εκατομμυριούχοι» από 13 χώρες ζήτησαν σήμερα, με ανοιχτή επιστολή τους προς τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ του Νταβός, να φορολογηθούν. Μεταξύ αυτών, άνθρωποι που κληρονόμησαν την περιουσία τους, άλλοι που δούλεψαν για να την αποκτήσουν, επιχειρηματίες, χρηματιστές, αλλά και διάσημοι, όπως ο Αμερικανός ηθοποιός, Μαρκ Ράφαλο, γνωστός από τον ρόλο του «Χαλκ», ή η Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, μία από τους κληρονόμους της αυτοκρατορίας Disney.

«Το βασικό θέμα του Φόρουμ του Νταβός φέτος είναι η ενότητα σε έναν κατακερματισμένο κόσμο. Ακριβώς αυτό παρατηρούμε» είπε ο Γουάιτ, εκτιμώντας ότι αυτό που κατακερματίζει τον κόσμο είναι «η ανισότητα του πλούτου».

Οι ανισότητες αυτές εκτινάχθηκαν την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam. Από τα 100 δολάρια πλούτου που δημιουργήθηκε τα 54,4 πήγαν στις τσέπες του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων ενώ το 50% των λιγότερο ευπόρων έλαβε μόνο 70 λεπτά. Η μη κυβερνητική οργάνωση πρότεινε μια σειρά μέτρων (έκτακτος φόρος περιουσίας, φόρος επί των μερισμάτων, αύξηση του φόρου στο εισόδημα από εργασία και στο κεφάλαιο του 1% των πιο πλούσιων) με τα οποία οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων και ο αριθμός τους θα μπορούσε να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν το 2012. Τα «υπερκέρδη» των επιχειρήσεων βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο της Oxfam, η οποία πρότεινε να φορολογηθούν περισσότερο τα απροσδόκητα κέρδη, όπως τα δισεκατομμύρια που κατέγραψαν οι πετρελαϊκοί όμιλοι τους τελευταίους μήνες χάρη στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Για τον Φιλ Γουάιτ, ο οποίος συμμετείχε την Κυριακή και σε μια πορεία για την προστασία του κλίματος, η φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 1-2% ετησίως, για ποσά άνω των 4-5 εκατομμύριων δολαρίων. «Δεν πρόκειται για τεράστια ποσά, με τον καιρό αυτό θα επέτρεπε να περιοριστεί ο ακραίος πλούτος», είπε.

Σε μια εποχή που η φιλανθρωπία είναι πολύ της μόδας μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη –με τις υποσχέσεις για δωρεές που έχουν γίνει από δισεκατομμυριούχους όπως οι Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Γουόρεν Μπάφετ και Μπιλ Γκέιτς– ο Βρετανός επιχειρηματίας θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» αλλά δεν συνιστά τη λύση για τη μείωση των ανισοτήτων γιατί δεν είναι εξίσου αποτελεσματική με τη φορολόγηση. Επιπλέον, πιστεύει πως «ορισμένοι το κάνουν αποκλειστικά και μόνο για την εικόνα τους» και τονίζει πως οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι «καμία φορά η φιλανθρωπία βοηθά απλώς να κρυφτείς πίσω από ένα παραπέτασμα ευπρεπισμού».

Great to talk with @carolewalkercw about WEF, the @Oxfam report on wealth inequality and the need to #TaxTheRich. Still trying to raise awareness in Davos with great colleagues from @taxmenow_eu and @99Organisation pic.twitter.com/2hKzoMQlAc

— Phil White #The99% #FBPA #FBPE (@Phil_White_99) January 17, 2023